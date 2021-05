Il Venezia batte 1-0 il Cittadella al Tombolato nella finale d'andata dei playoff di Serie B e ipoteca la promozione in Serie A. Decisivo un gol di Di Mariano in apertura di ripresa. Il ritorno è in programma giovedì 27 maggio al Penzo. Ai lagunari potrebbe bastare anche una sconfitta con un gol di scarto per tornare in A.

La cronaca della partita

Parte bene il Venezia che crea due buone occasioni nella prima mezz'ora: all'11' Ceccaroni impegna Kastrati da due passi, al 28' Di Mariano lascia partire un gran destro dalla distanza ma il portiere del Cittadella risponde ancora presente. Altri due brividi prima del riposo: Maenpaa dice no a una conclusione di Baldini, poi Forte sfiora la traversa con una girata di testa.

A inizio ripresa il risultato si sblocca ed è il Venezia a colpire: Crnigoj in verticale per Johnsen che scarica per l'accorrente Di Mariano: destro di prima intenzione debole e centrale, Kastrati si lascia sorprendere e il pallone si insacca. La reazione del Cittadella manca di veemenza: l'occasione migliore capita all'80' sui piedi di Tsadjout, ma Maenpaa dice no.

