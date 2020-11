Ariedo Braida ritrova Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ma da avversario . Il leggendario triumvirato del Milan, autore per 27 anni delle fortune del club, si ritroverà contro nel campionato di Serie B 2020-2021. Braida, dopo aver lavorato con il Barcellona fino al 2019, ha sposato il progetto della Cremonese. Dal primo giorno di dicembre sarà il direttore generale del club grigiorosso, tornando in Italia dopo sei anni all'estero.

Dopo aver smesso i panni da attaccante, Braida iniziò la carriera da dirigente in quel di Monza. Nel 1986 fu chiamato dal Milan di Berlusconi. Nonostante una posizione sempre in secondo piano rispetto a Galliani, il dirigente friulano fu decisivo nell'acquisto di alcuni campioni come van Basten, Weah, Shevchenko, Boban e Rijkaard. Negli ultimi anni in rossonero lavorò fianco a fianco con Barbara Berlusconi, prima di dare l'addio al club. Dopo una breve parentesi alla Samp, divenne - fino al 2019 - il direttore sportivo, con delega ai club stranieri, del Barcellona.