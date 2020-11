Non c'è pace in Serie B circa i danni e i disguidi causati dal Covid-19. Dopo i casi di Monza e Reggiana, un'altra squadra si è ritrovata falcidiata dalle indisponibilità, l' Ascoli . Il club del Picchio ha riscontrato 9 giocatori positivi, più l'allenatore Valerio Bertotto e altri 2 membri dello staff bianconero, per un computo complessivo di 12. A questo proposito, quindi, verrà rinviata la sfida con il Pisa, in programma all'"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" sabato 7 novembre alle 14.

L'Ascoli si giocherà quindi il jolly - unico - a disposizione per richiedere di posporre un match a causa di defezioni diffuse. Una regola che, in tempi di pandemia, ha fatto particolarmente discutere, specie nel caso del match Salernitana-Reggiana, perché molto spesso non basta una settimana per guarire e riavere i giocatori a disposizione. Starà ai due club, ora, trovare una data per recuperare il match, valevole per la 7a giornata.