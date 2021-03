Altro giro di bestemmie e niente squalifica. È dura capire quella che è la metodologia per definire un comportamento da squalifica e una da 'semplice' multa. Questo è quello che si può evincere dalla sanzione comminata a, allenatore dell', perdurante il match tra Reggiana e Ascoli dello scorso 14 febbraio. Aldi Reggio Emilia ne arrivano addirittura 12 da parte del tecnico dei marchigiani come scritto proprio dal comunicato della FIGC. Squalifica come capitato a qualcuno tra giocatori e allenatori ( tipo Cosmi )? No, multa da 1250€.