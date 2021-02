Paura in campo al Del Duca di Ascoli, durante il match Ascoli-Salernitana, valevole per la 24a giornata di Serie B. All'86' della partita si è accasciato per terra, a seguito di un malore, il centrocampista dei campani Patryk Dziczek, tra l'altro subentrato al 72' al posto di Capezzi. I suoi compagni di squadra l'hanno subito soccorso, con l'operazione di spostare la lingua in modo da non ostruire le vie aeree. È arrivata poi l'ambulanza in campo per soccorrere il giocatore e trasportarlo in ospedale.