I risultati della 32a giornata

sab. Alessandria-SPAL 2-2 [18’ Corazza (A), 32’ Capradossi (S), 50’ Viviani (S), 81’ Marconi (A)]

sab. Ascoli-Pordenone 1-0 [84’ Baschirotto (A)]

sab. Cittadella-Ternana 1-2 [37' e 94' Donnarumma (T), 90' Tavernelli (C)]

sab. Cremonese-Reggina 1-1 [50' D. Ciofani (C), 80' rig. Galabinov (R)]

sab. Cosenza-Parma 1-3 [9' e 88' Bernabé (P), 47' Danilo (P), 75' rig. Larrivey (C)]

sab. Lecce-Frosinone 1-0 [40' Coda (L)]

sab. Benevento-Pisa 5-1 [3' Ionita (B) 32' aut. Ant. Caracciolo (B) 49' Improta (B), 69' Forte (B), 85' Puscas (P), 88' Tello (B)]

dom. Brescia-Vicenza 2-0 [28' Moreo (B), 45' rig. Pajac (B)]

dom. Como-Monza 2-0 [55' Cerri (C), 80' La Gumina (C)]

dom. Crotone-Perugia 1-1 [36' Olivieri (P), 50' rig. Maric (C)]

Match of the day: Benevento-Pisa 5-1

Benevento straripante nel big-match della 32a giornata. Con una vittoria al "Vigorito", il Pisa avrebbe potuto riappropriarsi del primo posto, ma contro la Strega i toscani vengono sommersi da una pioggia di gol. S'inizia al 3' con un'autentica fiondata di Artur Ionita. Al 32', quindi, discesa mancina di Acampora, che arriva a fondo campo e mette in mezzo un pallone tesissimo deviato nella propria porta da Antonio Caracciolo. Il 3-0 arriva al 49':superbo sinistro a giro d'Insigne a pescare in area Improta, che mette la testa e va a segno. Lo "Squalo" Forte, anch'egli in tuffo di testa, firma il 4-0. Il gol della bandiera del Pisa è del grande ex Puscas, che insacca di rabbia sottoporta all'85'. Prima della fine della partita, però, c'è ancora tempo per l'acuto di Tello: stop e girata fulminante su palla scodellata in area da Calò. Finisce 5-1.

Benevento-Pisa, Serie B 2021-2022: Gennaro Acampora (Benevento) (Getty Images9 Credit Foto Getty Images

Top: Brescia

(Ri)comincia alla grande l'avventura di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia dopo l'esonero di Filippo Inzaghi: 2-0 al "Rigamonti" contro il Vicenza. Succede tutto nel primo tempo: al 28' colpo di testa vincente di Moreo su precisa traiettoria a rientrare dalla bandierina di Pajac. Il quale, sul tramontare della frazione, realizza - spiazzando Grandi - su calcio di rigore, assegnato per un fallo di mano in area di rigore veneta. Situazione in alta classifica? Ben 5 squadre in tre punti, virtualmente 6 dato che il Benevento deve ancora recuperare il match di Cosenza. Cremonese punti 60, Lecce 59, Pisa 58, Monza e Brescia 57, Benevento* 54.

Flop: Monza

Come la Cremonese, anche il Monza perde una ghiotta chance di aggancio in vetta perdendo, a Como, il sentitissimo derby lombardo. I lariani s'impongono 2-0 con Cerri, abile al 55' a incornare in tuffo un gran cross dalla mancina di Ioannou, e con La Gumina, che all'80', il quale dopo uno stop sbagliato in area, rimedia con una girata di destro angolatissima. Grande delusione per la formazione di Giovanni Stroppa.

Il consiglio per gli acquisti: Bruno Amione (Reggina)

Occasionissima gettata alle ortiche dalla Cremonese, che allo "Zini" si fa fermare sul pari dalla Reggina. I grigiorossi restano primi ma perdono la chance di andare in fuga. Questo anche grazie alla prestazione di Bruno Amione, giovanissimo centrale difensivo argentino classe 2002 in prestito dall'Hellas Verona. Amione che, al 6' va peraltro vicino alla gioia personale deviando nello specchio un ghiotto pallone di Hetemaj, ma trovando la straordinaria risposta di Carnesecchi. Una girata rasoterra di Ciofani porta in vantaggio la "Cremo" al 5' della ripresa. Tuttavia, i padroni di casa restano in 10 al 69' per l'espulsione di Crescenzi. La Reggina, che dimostra solidità difensiva proprio grazie ad Amione (cresciuto in patria nel Belgrano), perviene al pareggio all'80' con Galabinov su calcio di rigore, assegnato per uno sgambetto in area di Sernicola ai danni di Kupisz. Finisce 1-1.

Bruno Amione, Reggina 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il momento social

Un caloroso bentornato ai Galletti in cadetteria, campioni (in netto anticipo) del girone C di Serie C. La lunga risalita prosegue...

