Buona la prima per Diego Lopez al suo ritorno sulla panchina del Brescia . Contro il Lecce , in una sfida che sa di ritorno alla scorsa Serie A, le Rondinelle si impongono con un netto 3-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Ndoj e al gol in pieno recupero di Ayé . Al Rigamonti, i padroni di casa ci mettono 8 minuti a sbloccare la gara: Spalek inventa, si libera con un tunnel dell'avversario e lancia in avanti Ayé. L'attaccante da posizione defilata mette in mezzo un pallone che Ndoj deve solo spingere alle spalle di Gabriel per il vantaggio Brescia.

Il Lecce ci prova ma non incide fino al 56esimo, quando l'incornata di Meccariello sugli sviluppi di un corner regala il vantaggio ai salentini: tutto fermo, però, l'arbitro annulla tutto per posizione irregolare del difensore ospite tra i dubbi e le proteste dei giallorossi. Da qui il Brescia torna a prendere in mano il pallino del gioco e al 67esimo trova il raddoppio, ancora con Ndoj: centrocampista albanese servito in area da Donnarumma e gran botta del numero 6 che si stampa sotto la traversa. Nel finale c'è ancora spazio per il tris bresciano: Zmrhal parte in velocità e serve in mezzo Ayé, il francese dal centro dell'area buca ancora Gabriel per il definitivo 3-0. Prima vittoria in campionato per il Brescia dopo un pareggio e una sconfitta raccolti nelle prime due giornate dall'esonerato Delneri, primo stop per il Lecce di Corini dopo i quattro punti raccolti fin qui.