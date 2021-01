Dopo il deludente 0-0 in casa del fanalino Ascoli (e l'1-1 nel recupero contro il Vicenza), il Chievo torna alla vittoria, 2-1 contro il Cittadella - letteralmente crollato subito dopo aver agganciato il secondo posto, due partite fa - cogliendo il nono risultato utile consecutivo e portandosi a 32 punti in classifica, che significa sesto posto. Nella gara di recupero della 15a giornata (rinviata a suo tempo causa Covid) apre le marcature al 31' Manuel De Luca, di testa su cross dalla sinistra di Renzetti. Al 74', gran filtrante di Margiotta per il neoentrato Bertagnoli, abile a freddare Maniero in uscita per la rete del 2-0. All'80', altro gol in elevazione, di Pavan, su cross dalla sinistra di Iori: il Cittadella accorcia, ma non riuscirà più a riprendere i clivensi.