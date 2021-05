Oggi pomeriggio andrà in onda la penultima giornata del campionato di Serie B e, Cosa comporterebbe questo per il Presidente Claudio Lotito? Se i campani dovessero centrare la promozione nella massima serie, il patron biancoceleste, secondo le norme federali, dovrebbe vendere uno dei due club di cui è proprietario: la Lazio (ipotesi improbabile per ovvi motivi) o la Salernitana stessa. e, dopo l'Empoli di Alessio Dionisi, un'altra forte candidata al salto nella massima categoria è la Salernitana di Fabrizio Castori. Battendo i toscani già promossi, e sperando che Lecce e Monza non vincano le rispettive partite, gli amaranto tornerebbero di fatto in Serie A.Se i campani dovessero centrare la promozione nella massima serie, il patron biancoceleste, secondo le norme federali, dovrebbe vendere uno dei due club di cui è proprietario: la Lazio (ipotesi improbabile per ovvi motivi) o la Salernitana stessa.

Salernitana in Serie A con una giornata d'anticipo se...

Batte l'Empoli Monza e Lecce non vincono contro Cosenza e Reggina

Serie B Razzismo, 10 giornate di squalifica a Marconi: insultò Obi IERI A 17:25

Il regolamento

L’attuale assetto proprietario vede il pacchetto azionario diviso fra due società, la Omnia Service che fa riferimento a Enrico Lotito, figlio del proprietario della Lazio, e la Morgenstern di cui è amministratore Marco Mezzaroma, cognato del presidente biancoceleste. Nel comma 1 dell’articolo 16 bis, si stabilisce che "non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale".

Non troverebbero conferma le voci di un intervento normativo che possa lasciare aperto uno spazio al mantenimento della proprietà. Inoltre, le Noif fissano un limite per "parenti o affini entro il quarto grado riconducibili, anche indirettamente, alla maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali". La Figc assegna ai soggetti interessati "un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo".

Galliani ai tifosi: "Quando rischiavo la vita pensavo al Monza"

Serie B L'Empoli è in A, 2 anni dopo: Mancuso, Dionisi e un gruppo perfetto 04/05/2021 A 15:15