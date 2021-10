I risultati dell'8a giornata

sab. Ascoli-Lecce 1-1 [7' Strefezza (L), 74' Iliev (A)]

sab. Crotone-Cosenza 1-0 [2' Mulattieri (C), 24' Mulattieri (C), 45'+1 Touré (P)]

sab. Pordenone-Ternana 1-3 [10' A. Donnarumma (T), 13' e 69' Falletti (T), 78' Falasco (P)]

sab. Vicenza-Reggina 0-1 [31' Galabinov (R)]

sab. Cosenza-Frosinone 1-1 [20' rig. Gori (C), 71' Novakovich (F)]

sab. Perugia-Brescia 1-0 [25' rig. M. De Luca (P)]

sab. Como-Alessandria 2-0 [47' Bellemo (C), 95' Parigini (C)]

dom. Cremonese-Benevento 1-1 [21' Tello (B), 46' Fagioli (C)]

dom. Parma-Monza 0-0

dom. Cittadella-SPAL 0-0

Match of the day: Pordenone-Ternana 1-3

Quattro gol e divertimento allo stadio "Teghil" di Lignano Sabbiadoro, ma solo per la Ternana. Il Pordenone soccombe al cospetto delle Fere e fa fuori il secondo allenatore della stagione: esonerato Massimo Rastelli, che non è riuscito a raddrizzare la stagione partita malissimo sotto la guida di Massimo Paci. Uno-due letale degli umbri, che tra il 10' e il 13' si portano sul doppio vantaggio: prima Alfredo Donnarumma che da due passi batte Perisan in uscita su sponda di testa da parte di Furlan. Poi Cesar Falletti, che insacca con un colpo da biliardo all'angolino su suggerimento di Partipilo, abile ad agganciare e addomesticare un lungo lancio di Palumbo. La Ternana attacca per tutto il primo tempo, colpendo anche un palo con Partipilo. Nella ripresa, il legno (una traversa) arriva anche sponda Pordenone con Falasco. Tuttavia, a 69', Falletti trova il tris insaccando di giustezza dopo un'azione irresistibile di Capone. Il gol della bandiera neroverde porta la firma di Falasco su calcio di punizione. Pordenone-Ternana 1-3 e Fere a 10 punti. Sulla panchina dei Ramarri - ultimi a quota 1 - dovrebbe tornare a sedersi Bruno Tedino, già in neroverde tra il 2015 e il 2017.

Top: Crotone

Contro chi arriva la prima e fortemente agognata vittoria del Crotone di mister Francesco Modesto? Contro il Pisa Capolista. Pitagorici subito avanti al 2' col solito Samuele Mulattieri: colpo di testa di Nedelcearu per Maric, abile a filtrare per il giovane puntero in prestito dall'Inter, che brucia Nicolas in uscita. Palla al centro e il Pisa conquista un rigore con Sibilli, atterrato in area da Mondonico. Dagli undici metri, tuttavia, Nikita Contini para la conclusione di De Vitis. Dopo un gol incredibilmente "mangiato" da Sibilli da metri zero al 19', il Crotone punisce il Pisa e raddoppia: destro da fuori (deviato) da Nicolò Zanellato. Il Pisa accorcia nel recupero della prima frazione con il colpo di testa di Touré su cross dalla sinistra di Marsura. Nella ripresa, tra le fila del Pila, entrerà anche la bocca da fuoco Lorenzo Lucca (a riposo dopo la pausa nazionali), ma il risultato non cambierà più: 2-1 per il Crotone.

Flop: Brescia

Seconda sconfitta consecutiva del Brescia di Pippo Inzaghi, che sembra aver perso lo smalto delle primissime uscite. A Perugia, i padroni di casa passano 1-0 grazie al rigore trasformato al 25' da Manuel De Luca, assegnato per un "mani" in area di Dimitri Bisoli. Le Rondinelle scivolano (a 14 punti) al quarto posto. A quota 13, invece, sale sorniona la band di Massimiliano Alvini.

Il consiglio per gli acquisti: Idrissa Touré (Pisa)

Incornata poderosa su palla proveniente da sinistra da Marsura. Idrissa Touré mette a segno il suo primo gol in Serie B. Mezz'ala destra - per la verità, classico esempio di "tuttocampista" - del Pisa, in prestito dalla Juventus che l'ha cullato nell'Under 23 prima di girarlo in prestito, la scorsa stagione, agli olandesi del Vitesse, prima tuttavia di lasciarlo libero di accasarsi al Pisa con un contratto quadriennale. Tedesco di Berlino, nato da genitori guineani il 29 aprile 1998, Touré è un prodotto dell'Academi dell'RB Lipsia. Qualità garantita, quindi.

