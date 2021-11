Gigi Buffon, prima incassare per la prima volta in carriera, a 43 anni, 4 gol tutti in un tempo. Non è mai troppo tardi per i record. Ci sono quelli positivi, ma anche quelli negativi. La stagione del Parma in Serie B sta conoscendo alti e bassi per, prima protagonista qualche giorno fa dell’ennesimo rigore parato in grado di salvare i Ducali ; e ieri col Lecce costretto a, a 43 anni,

A condannare Buffon, ironia della sorte, proprio un ex parmigiano: Massimo Coda. Con la maglia del Lecce Coda è diventato il primo giocatore della storia a segnare 3 gol a Buffon in un solo tempo. L’ultimo che si era avvicinato a un’impresa simile fu, curiosamente, un altro calciatore della cadetteria. I tifosi juventini con maggior memoria ricorderanno certamente la tripletta di Matteo Serafini in quel Brescia-Juventus del marzo 2007, quando le Rondinelle si imposero 3-1 sulla squadra di Deschamps, trascinate da un Serafini in stato di grazia e in grado addirittura di siglare una delle tre reti in rovesciata.

Sono comunque poche le triplette che Buffon ha concesso ai giocatori avversari. Una fu a firma Tommaso Rocchi in un Empoli-Juventus 3-3 del gennaio 2004, sotto la gestione Capello. L’altra in un altro 3-3, un Juventus-Chievo dell’aprile 2009 in cui si scatenò Sergio Pellissier. L’ultima, in ordine cronologico, fu a firma Giuseppe Rossi nel Fiorentina-Juventus 4-2 dell’ottobre 2013.

Certo, se a questo sommiamo l’ulteriore gol subito dal suo Parma, la giornata si fa nerissima. Buffon appunto non aveva mai concesso 4 gol in un tempo e, più in generale, non subiva 4 segnature da una gara piuttosto delicata: l’ultima finale di Champions League giocata in carriera, quella del giugno 2017 a Cardiff contro il Real Madrid. Insomma, un pomeriggio veramente nero per SuperGigi, che a 43 anni continua a scrivere la sua storia sui campi da calcio ma a cui, inevitabilmente, rovescio della medaglia, tocca convivere di tanto in tanto anche con il ritocco di qualche record negativo.

