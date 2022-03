I risultati della 31a giornata

sab. Monza-Crotone 1-0 [95' Barberis (M)]

sab. Parma-Lecce 0-0

sab. Reggina-Cosenza 1-0 [37' rig. Folorunsho (R)]

sab. Ternana-Alessandria 3-0 [11' Celli (T), 79' Mazzocchi (T), 91' Martella (T)]

sab. Frosinone-Benevento 2-0 [15' rig. M. Ricci (F), 56' aut. Vogliacco (F)]

dom. Perugia-Como 0-1 [68' Ciciretti (C)]

dom. Pisa-Cittadella 1-0 [39' Torregrossa (P)]

dom. Vicenza-Ascoli 2-0 [85' Zonta (V), 89' aut. Bellusci (V)]

dom. Pordenone-Brescia 1-1 [14' Ayé (B), 41' Cambiaghi (P)]

dom. SPAL-Cremonese 0-2 [4' rig. D. Ciofani (C), 65' Zanimacchia (C)]

Match of the day: Ternana-Alessandria 3-0

Alessandria al terzo 0-3 consecutivo dopo quelli contro Frosinone e Monza. La zona playout resta inalterata (se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, in casa Grigi, per quanto il Vicenza si stia avvicinando sempre di più con l'aggancio al Cosenza), certo la salvezza diretta, a sette giornate dal termine della regular season, comincia a diventare una chimera. Sulla sponda opposta, grandissima prestazione della Ternana di Cristiano Lucarelli, ormai salva a 41 punti e a +16 dal sedicesimo posto, occupato proprio dalla band di Moreno Longo: apre le macature il difensore ex Teramo e Foggia Alessandro Celli, con un bolide sinistro dalla lunga distanza. Il raddoppio arriva al 79' dopo una gaffe della difesa alessandrina che propizia il tentativo di Stefano Pettinari e la rete a porta vuota di Simone Mazzocchi dopo la respinta di Pisseri. Di Bruno Martella al 91' (su assist di tacco del solito Pettinari) il gol del definitivo tris.

Top: Monza

Col più classico dei gol dell'ex, giunto al minuto numero 95 (una rasoiata passata tra una selva di gambe avversarie) il Monza ha ragione 1-0 del Crotone, stoico a resistere in casa di una delle principali candidate alla promozione diretta. I brianzoli sognano, i pitagorici di Modesto recriminano per un rigore (comunque valutato al VAR) non concesso dopo un uscita a presa alta a valanga di Di Gregorio su Maric al 96' (!). L'arbitro Paterna, con l'assistenza elettronica, ha valutato l'intervento prima sul pallone e poi sull'avversario.

Monza-Crotone, Serie B 2021-2022: Andrea Barberis (Monza) esulta dopo il gol dell'1-0 al 95' (Imago) Credit Foto Imago

Flop: Lecce

Tante parate del portierino sloveno classe 2003 Martin Turk, ormai sulle orme di Gianlugi Buffon, sostituito con successo dopo il riacutizzarsi di problemi muscolari, ma anche qualcosa che sta effettivamente mancando, in questo periodo, in casa Lecce. I salentini, che a un certo punto sembravano i principali candidati per una fuga in vetta alla classifica, sono arrivati al quarto pareggio consecutivo. Per conservare una delle prime due posizione, alla formazione di Marco Baroni, urge il cosiddetto cambio di passo.

Il consiglio per gli acquisti: Alessandro Circati (Parma)

Diciottanni compiuti lo scorso 10 ottobre, nativo di Fidenza ma cittadino d'Australia, dove si è trasferito all'età di un anno. Al Parma sta sbocciando il talento di Alessandro Circati, centrale difensivo classe 2003, subentrato al 52' di un veterano come il brasiliano ex Bologna Danilo, infortunatosi. Prima di oggi, una sola presenza, peraltro da titolare, nel 4-0 del "Tardini" contro la SPAL. Ebbene, Alessandro è stato protagonista di una prova irreprensibile, bloccando senz'appello il capocannoniere Massimo Coda e chiudendo ogni boccaporto anche ad Asencio.

Alessandro Circati, Parma 2021-2022, foto di Alessandro Bizzarri per Getty Images Credit Foto Eurosport

Come dite? Il cognome Circati vi dice qualcosa? Esattamente. Alessandro è figlio di quel Gianfranco Circati, classe 1971, cresciuto proprio nel settore giovanile del Parma, vestendo poi maglie altrettanto importanti come quelle di Salernitana (compagno di reparto dell'ex Inter e Juve Salvatore Fresi), Cosenza e Cagliari, intervallando esperienze australiane con la maglia del Perth Glory (nel 1999) e poi nel Perth (SC), in cui si è definitivamente trasferito e ha chiuso la propria carriera di difensore. Proprio come il figlio, cresciuto nel settore giovanili del Glory e che inizialmente si sarebbe dovuto trasferire al Leicester City, operazione saltata per via della Brexit, che ha reso inutile il suo passaporto italiano. Insomma, di padre in figlio.

Il momento social

A decidere il sentitissimo derby calabrese, un penalty trasformato da Folorunsho al 37'. Al 92', sponda Cosenza, Laura cade in area dopo un contatto contatto con Amione. L'episodio, rivisto al VAR, "scagiona" da ogni colpe il digensore argentino della Reggina in prestito dall'Hellas Verona.

