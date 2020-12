I risultati della 13a giornata

ven. Virtus Entella-Pordenone 0-1 [6' rig. Diaw (P)]

ven. Frosinone-Salernitana 0-0

sab. Brescia-Reggiana 3-1 [8' Torregrossa (B), 32' Radrezza (R), 45'+2 Jagiello (B), 81' Ragusa (B)]

sab. Chievo-Empoli 1-1 [18' Obi (C), 60' La Mantia (E)]

sab. Cremonese-Cosenza 1-0 [14' Pinato (Cr)]

sab. Lecce-Pisa 0-3 [2' Soddimo (P), 17' Gucher (P), 67' Sibilli (P)]

sab. Vicenza-Ascoli 2-1 [9' Meggiorini (V), 66' Sabiri (A), 93' Padella (V)]

sab. Pescara-Monza 3-2 [22' Galano (P), 26' e 84' Bettella (M), 63' rig. Céter Valencia (P), 90' Bocchetti (P)]

sab. Venezia-SPAL 0-0

sab. Reggina-Cittadella 1-3 [21' Liotti (R), 40' rig. Tsadjout (C), 53' Proia (C), 71' Branca (C)]

La classifica

Match of the day: Pescara-Monza 3-2

Un redivivo Pescara di mister Breda ragola 3-2 un Monza galvanizzato dalle ultime due vittorie consecutive. Apre le marcature Galano con una prodezza al volo delle sue al 22'. Bettella, cuore in grato, segna una doppietta dell'ex, in entrambi i casi in elevazione, prima (al 26') su punizione di Barberis e poi, all'84' sul cross acrobatico di Kevin-Prince Boateng. Sul 2-2 (il Pescara si era momentaneamente riportato in vantaggio al 63' col rigore di Céter Valencia, su cui viene anche espulso il brianzolo Scaglia), realizza la rete del definitivo 3-2 al 90' col tap in di Salvatore Bocchetti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A fine gara, le parole di soddisfazione di Mirko Valdifiori: “Siamo riusciti a ribaltarla. La squadra era sfiduciata, il mister ci ha fatto credere in noi e oggi ci prendiamo questa soddisfazione contro una squadra fortissima. Ora testa al Brescia per tirarci fuori da questa situazione”.

Top: Brescia

Quarto risultato utile consecutivo per il Brescia di Davide Dionigi, che nelle tre partite alla guida delle Rondinelle ha già ottenuto 3 punti. Tre a uno alla Reggiana, al "Rigamonti". Grazie, soprattutto, a uno scatenato Ernesto Torregrossa, a segno anche questa volta - di testa all'8' - su preciso cross a giro dalla sinistra di Jagiello. Gli emiliani provano a raddrizzarla al 32' con Radrezza, che segna una rete incredibile: per terra, preso a calci dalla difesa avversaria, ha la forza di rialzarsi, passare in mezzo a tre e scaricare una bomba angolatissima. Alla fine del primo temo, è sempre Jagiello a pungere e a riportare in vantaggio il Brescia su calcio di punizione, deviato dalla difesa ospite. Nella ripresa, a calare il tris, pensa Ragusa, che all'81' chiude un triangolo con Sabelli e scarica una bordata imparabile alle spalle di Cerofolini. Brescia, ora, a 17 punti e a -3 dalla zona playoff.

Flop: Lecce

Incredibile crollo interno del Lecce di Corini, triturato dal Pisa per 3-0 al "Via del Mare": passa un minuto dal fischio d'inizio e Soddimo approfitta di un inspiegabile buco difensivo dei salentini per battere Gabriel e portare i toscani in vantaggio. E' un altro ex Frosinone, Gucher, a siglare il gol del raddoppio già al 17': un'autentica prodezza da oltre 25 metri, un destro che sorprende Gabriel fuori dai pali e si insacca all'angolino. Il tris arriva al 67' con le medesime dinamiche, ma con un'altra firma, quella di Giuseppe Sibilli, che scarica in porta un destro al fulmicotone da fuori area. Finisce 0-3, Lecce che - a 21 punti - scivola al settimo posto. Pisa a metà classifica a quota 17.

Il consiglio per gli acquisti: Davide Bettella (Monza)

Ottimo marcatore col vizio del gol. Davide Bettella, classe 2000 del Monza e grande ex del Pescara, rifila una doppietta alla sua ex squadra con la sua specialità: il colpo di testa. Da dove arriva il ragazzo, già componente della Nazionale Under 21? Ma naturalmente dall'Atalanta, che ne detiene il cartellino. Insomma, lo vedremo presto in Serie A. Con o senza Monza.

Il momento social

