I risultati della 9a giornata

sab. Benevento-Ternana 2-3 [19' aut. Iannarilli (B), 38' rig. La Gumina (B), 58' Sørensen (T), 73' Pettinari (T), 81' Di Tacchio (T)]

sab. Cagliari-Brescia 2-1 [10' Luvumbo (C), 33' Deiola (C), 90' Olzer (B)]

sab. Cosenza-Genoa 1-2 [31' rig. Coda (G), 37' Strootman (G), 45'+7 rig. Butic (C)]

sab. Modena-Como 5-1 [11' e 23' Pergreffi (M), 41' Armellino (M), 50' Diaw (M), 72' Magnino (M), 84' Cutrone (C)]

sab. Palermo-Pisa 3-3 [11' Di Mariano (Pa), 25' Touré (Pi), 45'+2 e 57' Elia (Pa), 64' Gliozzi (Pi) e 78' L. Tramoni (Pi)]

sab. Parma-Reggina 2-0 [51' Oosterwolde (P), 74' Valenti (P)]

sab. Bari-Ascoli 0-2 [78' Simic (A), 90' Dionisi (A)]

dom. Perugia-Südtirol 1-2 [13' Mazzocchi (S), 50' Melchiorri (P), 86' Carretta (S)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Palermo-Pisa 3-3

I problemi di classifica di Palermo e Pisa non inibiscono lo spettacolo al "Barbera". Un pari a dire il vero beffardo per i rosanero, avanti 3-1: dopo il botta e risposta Di Mariano-Touré (splendido il sinistro a giro dal limite del centrocampista del Pisa, ex Juve Under 23), arriva la doppietta di Salvatore Elia, che sfoggia tutto il suo repertorio sia in ripartenza che con la rasoiata ben assestata dal limite. Quindi, un gol in batti e ribatti di Gliozzi al 64' e una spettacolare e potente girata dal limite di uno dei due fratelli Tramoni, Lisandru, fissano il punteggio sul definitivo 3-3.

Palermo-Pisa, Serie B 2022-2023: Idrissa Touré (Pisa, maglia gialla). Foto di Gabriele Maricchiolo per Getty Images Credit Foto Getty Images

Top: Ternana

Quinta, meravigliosa, vittoria consecutiva per la Ternana di Cristiano Lucarelli che, a sorpresa rispetto ai pronostici della vigilia, balza in testa alla classifica cadetta a 19 punti. Il successo di Benevento arriva con una rimonta mozzafiato dopo il 2-0 maturato dalla Strega di Fabio Cannavaro nel corso del primo tempo: al 20', rasoiata di Tello dalla distanza con palla sul palo e, poi, in fondo al sacco dopo essere rimbalzata sul corpo di uno sfortunato Iannarilli. Al 38', poi, è proprio il portiere della Ternana a franare in uscita sul grande ex di turno Antonino La Gumina. Sul susseguente rigore, quest'ultimo segna il gol del momentaneo 2-0. Nella ripresa, cambia tutto: sugli sviluppi di un'azione sviluppatasi su calcio d'angolo, Sørensen accorcia le distanze di testa al 58'. Al 73', poi, il subentrato Stefano Pettinari, ispirato da Donnarumma, porta il punteggio sul 2-2 e infine, all'81' un colpo da biliardo dal limite di Di Tacchio liquida Paleari per la rete del definitivo 2-3 delle Fere.

Flop: Bari

Prima sconfitta e prima partita senza segnare per il Bari, che - al San Nicola - perde una grossa occasione per salire in solitaria in vetta alla classifica. E' l'Ascoli a fare la partita, specie nella ripresa in cui, dopo la rete annullata a Federico Dionisi al 68', trova il gol in mischia con Simic al 78' e, sempre con Dionisi in contropiede ispirato da Collocolo, firma il definitivo 0-2, che interrompe un periodo particolarmente negativo per il Picchio di mister Cristian Bucchi.

Il consiglio per gli acquisti: Jayden Oosterwolde (Parma)

Ottimo periodo per il Parma (10 punti nelle ultime 4 partite), che batte la Reggina di Filippo Inzaghi, scivolata in seconda posizione a quota 18. Un 2-0 arrivato nel secondo tempo con le firme di Jayden Oosterwolde e Lautaro Valenti. Fari sul primo, terzino sinistro tutto campo classe 2001, ex Twente, autore di un gol straordinario, sradicando il pallone a Di Chiara sugli sviluppi di un corner per la Reggina e se ne va in un coast to coast travolgente prima di battere Colombi. Elemento da tenere in seria considerazione. Intanto, anche grazie a lui, i ducali salgono a 16 punti.

Parma-Reggina, Serie B 2022-2023: Jayden Oosterwolde (Parma, maglia biancocrociata) contrastato da Zan Majer (Reggina, maglia amaranto). Foto di Luca Amedeo Bizzarri per Getty Images Credit Foto Getty Images

Il momento social

Tra le varie curiosità della terza - roboante - vittoria consecutiva dei Modena di Attilio Tesser, i 4 assist consecutivi di Luca Tremolada (tutti sui fino al 4-0 contro il Como) e la doppietta del difensore capitano dei canarini Antonio Pergreffi, autore anche dell'assist per Luca Magnino nel momentaneo 5-0.

