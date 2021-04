I risultati della 33a giornata

ven. Reggiana-Empoli 0-1 [11' Matos (E)]

sab. Ascoli-Monza 1-0 [63' Saric (A)]

sab. Brescia-Pescara 1-1 [16' Jagiello (B), 71' Dessena (P)]

sab. Cremonese-Pordenone 2-1 [4' Zammarini (P), 34' Valeri (C), 59' Strizzolo (C)]

sab. Lecce-SPAL 1-2 [12' Valoti (S), 17' Majer (L), 54' Okoli (S)]

sab. Virtus Entella-Salernitana 0-3 [13' Veseli (S), 17' Bogdan (S), 59' Tutino (S)]

sab. Frosinone-Cittadella 1-1 [20' Beretta (C), 56' Brighenti (F)]

dom. Reggina-Vicenza 3-0 [3' aut. Valentini (R), 6' Edera (R), 56' Denis (R)]

dom. Venezia-Cosenza 3-0 [43' Ceccaroni (V), 58ì Crnigoj (V), 79' Se. Esposito (V)]

lun. Chievo SPAL 2-0 [3' Garritano (C), 71' M. De Luca (C)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Virtus Entella-Salernitana 0-3

Ha davvero ricominciato a correre la Salernitana di mister Castori. Vantaggio al 13' con un destro al fulmicotone di Veseli dalla lunga distanza. Il raddoppio arriva dopo appena 4': la firma è quella di Bogdan, che risolve un tumultuoso flipper d'area di rigore con una staffilata al volo che non lascia scampo a Russo. Il tris definitivo è datato 59': su cross dalla destra di Casasola, Tutino, da pochi passi, insacca con la partecipazione della traversa. Ippocampo terzo a 58 punti, a -1 dal Lecce secondo. Nelle zone nobili, il Monza - in crisi nera, ma con mister Brocchi nuovamente confermato da Galliani - perde anche ad Ascoli e finisce quinto, superato in classifica anche dal Venezia, vittorioso (sempre per 3-0) al Penzo" contro il Cosenza. Entella sempre più ultima a 22 punti e con un piede e mezzo in Serie C.

Top: Empoli

Un rocambolesco gol di Ryder Matos regala all'Empoli - contro la Reggiana in trasferta - tre punti pesantissimi (in relazione della sconfitta interna del Lecce) in cima alla classifica. All'11', su cross dalla sinistra di Terzic e appoggio al centro del brasiliano, arriva il tiro dal limite di Bajrami rimpallata dalla difesa emiliana. La sfera arriva ancora nell'orbita di Matos, che con un tocco al volo di precisione, beffa Venturi in uscita. Allo stadio "Città del Tricolore" finisce 0-1: toscani a 62 punti, a +4 dal Lecce secondo e a +5 dalla Salernitana terza; e con la formazione di Alessio Dionisi con due match da recuperare. Uno dei quali proprio domani (martedì 13 aprile 2021) in trasferta contro la Cremonese.

Flop: Vicenza

Seconda sconfitta consecutiva per mister Domenico Di Carlo, che continua a vivere momenti altalenanti. Al "Granilo", la Reggina di Marco Baroni s'impone 3-0 e continua - a 44 punti - a sognare l'ingresso in zona playoff, ormai vicinissima. Gara indirizzata già dopo i primi 6': al 3' Valentini devia sfortunatamente nella propria porta un pallone proveniente dalla bandierina. Subito dopo, quindi, arriva il primo gol in Serie B di Simone Edera: il prestito dal Torino, su illuminante filtrante di Di Chiara, incrocia il sinistro e insacca rasoterra. Al 59', quindi, "El Tanque", da poco subentrato e all'alba dei 40 anni, approfitta di un pasticcio della difesa veneta per calare il tris di gran mestiere. Che sia una giornata No per il "Lane", lo conferma il rigore (assegnato per un "mani" di Lakicevic) calciato al 76' da Giacomelli e respinto da Nicolas. Finisce 3-0: gli amaranto staccano di tre punti proprio i biancorossi, che restano dodicesimi a quota 41.

Il consiglio per gli acquisti: Memeh Caleb Okoli (SPAL)

Primo gol tra i "grandi" per li centrale difensivo della SPAL Memeh Caleb Okoli, classe 2001 e in prestito alla formazione ferrarese - neanche a dirlo - dall'Atalanta, grande fucina di talenti. Forte fisicamente, ottimo marcatori, è sua la rete che regala alla SPAL una pesantissima vittoria in trasferta allo stadio "Via del Mare" di Lecce, contro la squadra più in forma del momento in cadetteria. Dopo il botta e risposta nel primo tempo (tra il 12' e il 17') Valoti-Majer, al 9' del secondo tempo arriva il colpo di testa vincente di Okoli, su cross dalla sinistra di Viviani. SPAL sesta a 50 punti, il Lecce resta secondo a 58.

Paura per Grassadonia

Grosso spavento allo stadio "Mario Rigamonti". All'86' di Brescia-Pescara, infatti, il tecnico del Delfino Gianluca Grassadonia, ha accusato un malore per via di un improvviso calo di pressione. La gara - già sull'1-1 per effetto degli acuti di Jagiello e Dessena, è stato sospeso per permettere i soccorsi all'allenatore, ripresosi fortunatamente dopo qualche minuto di paura.

