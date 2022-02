I risultati della 23a giornata

mar. Cosenza-Perugia 1-2 [33' Matos (P), 55' D'Urso (P), 70' Camporese (C)]

mar. Cremonese-Parma 3-1 [20' Baez (C), 56' Gondo (C), 59' Zanimacchia (C), 61' Simy (P)]

mar. Pisa-Vicenza 2-2 [17' Cavion (V), 22' Diaw (V), 43' Cohen (P), 60' Ant. Caracciolo (P)]

mar. Pordenone-Cittadella 0-1 [3' Beretta (C)]

mar. SPAL-Reggina 1-3 [19' Mar. Mancosu (S), 34' Tumminello (R), 60' N. Bianchi (R), 78' Galabinov (R)]

mar. Ternana-Monza 0-1 [38' rig. Valoti (M)]

mer. Alessandria-Lecce 1-1 [50' Di Gennaro (A), 82' Coda (L)]

mer. Benevento-Ascoli 0-2 [69' Bidaoui (A), 89' Baschirotto (A)]

mer. Crotone-Brescia 0-1 [35' M. Tramoni (B)]

mer. Frosinone-Como 1-2 [28' Gliozzi (C), 37' F. Zampano (F), 43' Ioannou (C)]

Match of the day: Pisa-Vicenza 2-2

Continua a non vincere il Pisa (il sorriso vero manca dallo scorso 18 dicembre): non lo fa nemmeno nel testacoda, in casa, col Vicenza. E Lorenzo Lucca seguita a non segnare. Al 7' il nazionale Under 21, al 7', sciupa una doppia - ghiotta - occasione mancando prima l'impatto giusto sul cross di Beruatto e poi la ribattuta da pochi passi. Ne approfitta allora la band di Brocchi, con un uno-due micidiale al 17' e al 22': prima arriva il bolide mancino di Cavion al volo dal limite dell'area, poi Diaw insacca a porta vuota sull'assist di Zonta ad aggirare Nicolas. Il Pisa la riapre prima della fine del primo tempo: involato di Beruatto sulla sinistra e cross, disimpegno corto di Brosco e rete di Cohen, sbucato dalle retrovie. Nella ripresa i padroni di casa creeranno tantissimo (specie con Puscas), ma riusciranno ad andare a segno una sola volta con Antonio Caracciolo in mischia al minuto 60.

Pisa-Vicenza, Serie B 2021-2022: il gol del momentaneo 1-2 di Yonatan Cohen (Pisa). Foto di Gabriele Masotti per Getty Images Credit Foto Getty Images

Top: Cremonese

La Cremonese continua a volare: settima vittoria nelle ultime otto gare. Questa volta, a cadere nella fitta trama grigiorossa è il Parma, che pure arrivava da un roboante 4-1 al Pordenone. Allo "Zini" apre le marcature al 20' l'ex Cosenza Jaime Baez il quale, servito a pochi passi dalla porta da un cross col contagiri di Zanimacchia, insacca di testa senza problemi. Al 56' arriva il raddoppio casalingo: gran filtrante di Fagioli per il primo gol con la nuova maglia dell'ex Salernitana Gondo, che scatta in profondità e liquida in uscita Colombi, schierato da Beppe Iachini con Buffon non al meglio della condizione fisica. Già al 59' arriva il tris: altra ripartenza in campo aperto e cross dalla sinistra di Baez che restituisce il favore a Zanimacchia, abile a insaccare. L'ultimo gol della partita, quello di Simy da due passi (su passaggio illuminante di Franco Vazquez) vale solo per gli annali: Cremonese-Parma 3-1.

Jaime Baez (Cremonese), esulta dopo il momentaneo 1-0 della Cremonese sul Parma, Serie B 2021-2022. Foto di Alessio Tarpini per Getty Images Credit Foto Getty Images

Flop: Cosenza

Crisi infinita in casa Cosenza. Altra sconfitta e tredicesima gara consecutiva senza vittoria. Paga anche il tecnico "di casa" Occhiuzzi, esonerato dopo essere subentrato a Zaffaroni.

A passare al "San Vito-Luigi Marulla", il Perugia, di contro tra le squadre più in forma del momento. Vantaggio umbro al 33' con Ryder Matos: assist di "trivela" in controbalzo di Beghetto, sponda aerea di Manuel De Luca e rete del lanciatissimo ex Empoli. Al 55' arriva il raddoppio: Liotti si addormenta sul pallone a fondo campo e Falzerano serve al centro D'Urso, che non ha problemi a insaccare. Il Cosenza accorcia le distanze al 70' col colpo di testa di Camporese su cross teso di Millico ma non si andrà oltre l'1-2. I Lupi restano al quartultimo posto a 19 punti, Perugia che mette un ulteriore punto esclamativo in zona playoff con la terza vittoria consecutiva che lo porta a quota 37.

Il consiglio per gli acquisti: Marco Tumminello (Reggina)

Una vittoria dedicata al presidente Luca Gallo, operato d'urgenza e in condizioni definite "preoccupanti" dal quadro clinico, dopo il malore che l'ha colto lunedì. Dopo il successo nel derby contro il Crotone, gli amaranto bissano a Ferrara in rimonta per 3 a 1, dedicando la vittoria al patron.

Tra i marcatori degli ospiti, Marco Tumminello, attaccante scuola Roma, transitato poi da Atalanta, Pescara, Crotone. Classe 1998 di lui si diceva un gran bene fino a poco tempo fa (in cui era pure nel giro della Nazionale Under 21 con due reti in altrettante presenze), poi - come talvolta accade nel calcio - un periodo di smarrimento dovuto a circostanze non esattamente favorevoli. Il suo gol arriva dopo due anni e mezzo dall'ultima volta (era un Cosenza-Pescara del settembre 2019): al 34', sgroppata sulla mancina di Giraudo (ben smarcato da Cortinovis) e gol in carambola di Tumminello sull'uscita di Alfonso. I gol in elevazione di Nicolò Bianchie e Galabinov, nella ripresa, fissano il punteggio sull'1-3.

SPAL-Reggina, Serie B 2021-2022: Marco Tumminello (Reggina) batte Enrico Alfonso (SPAL) per il gol del momentaneo 1-1 (Imago) Credit Foto Imago

