I risultati della 17a giornata

lun. Cosenza-Empoli 0-2 [45'+1 rig. Olivieri (E), 88' Mancuso (E)]

lun. Venezia-Pisa 1-1 [39' Marconi (P), 83' Svoboda (V)]

lun. Lecce-Monza 0-0

lun. Ascoli-Reggina 2-1 [19' Liotti (R), 83' Cangiano (A), 90'+1 Kragl (A)]

lun. Cremonese-Chievo 0-2 [22' rig. Giaccherini (Ch), 81' Bertagnoli (Ch)]

lun. Frosinone-SPAL 1-2 [25' Kastanos (F), 40' Sa. Esposito (S), 87' Paloschi (S)]

lun. Reggiana-Pescara 0-1 [86' Scognamiglio (P)]

lun. Salernitana-Pordenone 0-2 [73' Barison (P), 93' Diaw (P)]

lun. Virtus Entella-Cittadella 1-0 [40' Mat. Mancosu (V)]

lun. Brescia-Vicenza 0-3 [35' e 57' Da Riva (V), 45' Cappelletti (V)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Frosinone-SPAL 1-2

Bella partita allo "Stirpe" di Frosinone. Giallazzurri, ancora con gli strascichi delle tante assenze da Covid, in vantaggio al 26' col cipriota Kastanos: diagonale rasoterra a rimorchio sull'appoggio di Tribuzzi, abile a borseggiare sulla sinistra il distratto ex Novara Dickmann. SPAL però abile a ribaltare il punteggio: al 39' strepitoso destro a giro su punizione di Salvatore Esposito (fratello di Sebastiano). All'87', quindi, sempre Salvatore Esposito mette al centro un pallone respinto male da Iacobucci. In agguato, Alberto Paloschi, che - nella sera del suo 31° compleanno - in doppio tap in insacca per l'1-2 che fa godere mister Pasquale Marino, ex di turno che dopo la parentesi ciociara aveva raccolto parecchie critiche. I ferraresi tornano al successo dopo due ko consecutivi, piazzandosi al quarto posto a 29 punti.

Top: Empoli

L'Empoli si issa in solitaria cima alla classifica della Serie B a 34 punti, a +3 dal secondo posto e a +4 dal terzo. Questo grazie a una vittoria da squadra matura, un secco 2-0 in trasferta contro il Cosenza. Apre le marcature il rigore a fine primo tempo di Olivieri. Nel finale, all'88', arriva il solito centro di bomber Leonardo Mancuso, che subentrato da appena 2', scatta in profondità sulla palla a campanile di La Mantia, prima di fulminare Falcone in uscita.

Flop: Lecce-Monza (0-0)

Intesa come partita, attesissima tra le due superpotenza (a giudicare dagli organici) del campionato cadetto. Troppa paura di farsi male e punteggio sullo 0-0, anticipato dalla notizia del guaio muscolare di Mario Balotelli. Per il Monza, comunque, un punto che permette di conservare il terzo posto a 30 punti e di portarsi a -1 dal secondo posto, ora occupato dalla Salernitana, sconfitta 2-0 in casa contro il Pordenone.

Il consiglio per gli acquisti: Gianmarco Cangiano (Ascoli)

La rincorsa per la salvezza è ancora lunghissima e l'ultimo posto è ancora lì a ricordarlo. Ma l'Ascoli sembra aver davvero trovato la strada giusta. Prova ne è l'emozionante vittoria in rimonta al "Del Duca" contro la Reggina, in vantaggio al 19' con Liotti. Sul finale di partita, però, il Picchio scopre il "talentino" classe 2001 Gianmarco Cangiano che, ben servito dal filtrante di Pierini, trova il suo primo gol "tra i grandi" da posizione defilata. Il destro al fulmicotone di Kragl, al 91', fissa il punteggio sul definitivo 2-1. In quanto a Cangiano, trattasi del classico esterno offensivo veloce e in grado di saltare uomo. Napoletano, cresciuto nel vivaio della Roma, ad Ascoli è arrivato in prestito dal Bologna, proprietario del cartellino.

