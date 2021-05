In questi dieci anni ho investito oltre 80 milioni e non so quanti salernitani sarebbero stati disponibili a farlo senza ricevere nemmeno un grazie. Oggi vedere la gente che gioisce mi fa felice. La città di Salerno deve essere orgogliosa di avere una squadra in massima serie", così il presidente della Salernitana, Claudio Lotito, nel corso della premiazione per il ritorno della squadra granata in Serie A. Un traguardo raggiunto attraverso la programmazione e un oculato lavoro societario secondo il numero uno del club mai davvero riconosciute dalla città e dai tifosi. ", così il presidente della neo promossa , nel corso della premiazione per il ritorno della squadra granata in Serie A. Un traguardo raggiunto attraverso la programmazione e un oculato lavoro societario secondo il numero uno del club mai davvero riconosciute dalla città e dai tifosi.

L'auspicio di Lotito

"Salerno se saprà utilizzare questo punto di partenza potrà avere un futuro diverso. L'auspicio è che ci siano le condizioni per far sì che il tempo porti ulteriori risultati e ulteriore gioia a una piazza che lo merita. È una piazza che talvolta mi commuove. Ho ricevuto telefonate da ogni parte del mondo per la contentezza, mi auguro che Salerno abbia capito quanti sforzi siano stati profusi da parte nostra per raggiungere questi risultati. Ho voluto dare un messaggio anche a chi pensava che il sottoscritto stesse qui per interesse. Io sono qui con il cuore, con il trasporto. E non a caso ho portato mia moglie, mio figlio che sono rimasti colpiti dall'affetto della gente"

