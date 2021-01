È un ritornello che Adriano Galliani si diverte a ripetere ormai da molti anni. "Certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, soprattutto in sede di mercato. Una frase tratta dalla famosa canzone di Antonello Venditti e riadattata dall'uomo con la cravatta gialla nel 2013, durante il ritorno di Ricardo Kaká al Milan. Per Mario Balotelli non l'ha usata, ma la realtà è che la storia si è ripetuta.

Dopo averlo portato in rossonero per ben due volte (gennaio 2013 e agosto 2015), il braccio destro di Silvio Berlusconi ha deciso di dare al centravanti italiano un'ultima chance ingaggiandolo al Monza, attualmente in Serie B.

Galliani se la cava piuttosto con Mino Raiola, e con l'agente italiano ha preparato un contratto su misura per il giocatore. Un accordo fino a fine stagione con la possibilità di proroga in caso di promozione in Serie A e qualche clausola piuttosto bizzarra. Secondo il Corriere della Sera, Balotelli è costretto a risiedere entro un raggio di 30 chilometri da Monza. Non ideale per Mario, che avrebbe voluto tornare a Brescia - la città in cui vive la propria famiglia. Ma alla fine si è piegato a questa richiesta, consapevole che questa è la sua ultima occasione per rilanciare una carriera destinata all'eterno rimpianto.

"L'ho sgridato spesso", ha detto Galliani poco dopo l'annuncio dell'acquisto. "Questa è l'ultima occasione. Con le sue qualità, avrebbe potuto fare molto di più. Ma ha solo 30 anni. Silvio Berlusconi ha approvato subito il suo arrivo. Il giocatore ha accettato uno stipendio con una parte fissa (piuttosto bassa) e una variabile legata alle sue prestazioni e alla promozione in Serie A. Mino Raiola, non ha preso commissioni". Una situazione al limite in cui l club monzese ha voluto comunque.

"Galliani e Berlusconi apprezzano molto il giocatore e la persona", confida ai colleghi di Eurosport Francia un dirigente del club lombardo. "Avevamo problemi in attacco con uno dei nostri attaccanti infortunato e l'occasione Balotelli è arrivata dal nulla. In questo momento Mario sta solo pensando al campo. Non guadagnerà quanto nelle sue precedenti esperienze. In altre parole, non abbiamo nulla da perdere".

Mario Balotelli, invece, un po 'di più. La scorsa stagione ha provato a rilanciarsi in quel di Brescia. Sulla carta sembrava tutto perfetto: la città in cui è cresciuto con i suoi genitori adottivi, il "suo" club e una squadra pronta a giocare per lui. Ma come spesso succede con "SuperMario", niente è andato come previsto. Tra una prima esclusione per "pigrizia", ​​ripetute assenze e prestazioni non proprio sfavillanti, la storia si è conclusa dopo una sola stagione.

"Mario è un ragazzo particolare ed è chiaro che non ha più lo spirito con noi. Niente di molto diverso da quello che è sempre stato. Lo amo e speravo l'aria di casa gli provocasse quella voglia di riconquistare la nazionale", ha dichiarato Massimo Cellino, presidente del Brescia, molto "deluso" dall'atteggiamento del suo ex giocatore. Al termina della stagione il club è sceso in Serie B e l'accordo con l'ex Milan è finito strappato.

A 29 anni, l'ex attaccante di Inter, Manchester City e Liverpool vedeva la sua carriera scivolare dalle dita senza volerla recuperare. I suoi momenti salienti sono legati alla doppietta contro la Germania targata Euro 2012, ai suoi 12 gol in 13 partite di campionato con il Milan nel 2013 e anche all'avventura con il Nizza in campionato. Troppo poco per quello era annunciato come il futuro centravanti della Nazionale Italiana.

Tra i meandri della sua vita personale, la mancanza di concentrazione in campo e un carattere forte: i motivi del fallimento sono tanti. Troppi. Quasi quanto le qualità del giocatore. Quando Balotelli ha deciso di rispettare e amare il calcio, il calcio lo ha sempre ricambiato. Sfortunatamente, è stato un amore episodico. I gravi episodi di razzismo di cui è stato oggetto ovviamente non hanno aiutato, così come il suo atteggiamento.

Mancini, Mourinho e Allegri...

Mario Balotelli è stato esposto ai media sin dall'inizio della sua carriera, dividendo l'Italia nel bene o nel male. Applausi e fischi. I tifosi delle squadre avversarie non lo hanno mai apprezzato, denunciando la sua presunta arroganza. Quelli dell'Inter lo lasciarono una sera dell'aprile 2010, quando il numero 45 ebbe l'idea di togliersi e poi buttare la maglia nerazzurra al termine della famosa semifinale di Champions vinta contro al Barça (3-1). Infastidito dai fischi, Balotelli si era ribellato.

José Mourinho ha provato a canalizzarlo durante il suo periodo all'Inter. Tutto Invano. Stesso discorso per Massimiliano Allegri al Milan, anche se quest'ultimo ha saputo sfruttare bene il talento di Mario nel 2013. Ci ha provato anche Sinisa Mihajlovic, sempre con il Milan, dopo un incontro al termine di un Fiorentina-Milan del 2015. Sfida accettata, missione fallita.

L'unico allenatore che ha fatto davvero di tutto per Mario Balotelli - all'Inter, al Manchester City poi nella selezione italiana - è ovviamente Roberto Mancini, che ha spesso considerato l'attaccante italiano come suo figlio. Al punto, a volte, di venire alle mani, come in quel giorno del gennaio 2013 nell'allenamento del Manchester City. Nonostante quell'alterco, Mancini ha sempre creduto che Mario fosse Super. Al punto da farlo tornare nella selezione italiana a metà maggio 2018. A più di due anni di distanza, l'ultimo tentativo vano. "Mi dispiace davvero vederlo in queste condizioni. A 30 anni, sarebbe ancora nella sua piena maturità tecnica e sarebbe stato molto utile per la squadra italiana", ha detto il CT lo scorso ottobre quando Balotelli era alla ricerca di un club. Disilluso, stanco e probabilmente annoiato, anche Mancini ha rinunciato alle armi con Balotelli.

Non vogliamo pubblicizzarlo troppo

"Qui si è adattato benissimo", assicura una fonte del club lombardo, che sperava, il 23 dicembre, di vedere il 30enne attaccante ritrovare una discreta condizione fisica nell'arco di "due settimane". Da allora è stato fatto: Balotelli ha esordito con il Monza il 30 dicembre contro la Salernitana. E ha segnato il suo primo gol con i suoi nuovi colori.

Senza club da mesi, Balotelli si era preparato con un allenatore personale e si era allenato con il Franciacorta, club di Serie D. Tra un'apparizione al "Grande Fratello VIP", famoso reality italiano in cui suo fratello Enock era uno dei concorrenti, Mario ha voluto mantenersi in forma, rifiutando le proposte di mercato che arrivavano dal Flamengo. Il suo obiettivo era restare in Italia e farlo ai massimi livelli.

"E' un ragazzo normale, tranquillo e davvero molto bravo. Dal suo arrivo non vogliamo pubblicizzarlo troppo, vogliamo che lavori in silenzio e nell'ombra", ci viene detto dalla parte del club di Monza. "Non è stato accolto come una star ma come un semplice calciatore. Mario non gioca da marzo, gli stiamo dando il tempo di tornare. A fine stagione faremo il punto e vedremo se l'avventura potrà continuare oppure no". La carriera di Balotelli è quindi appesa a un filo. Di nuovo. A 30 anni l'enfant terrible del calcio non ha più scelta. O rinasce a Monza, o probabilmente mette un croce sulla riuscita di una carriera già rovinata.

