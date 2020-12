Il momento di tornare in campo sembra essere finalmente arrivato: Mario Balotelli è pronto a cominciare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia del Monza. Adriano Galliani - AD del Monza - l'ha defintita "l'ultima occasione", l'ex attaccande del Milan e della Nazionale italiana sembra aver compreso l'importanza dell'ennesima chance di riscatto concessagli in carriera. Ed ecco che l'atleta sovrasta lo spirito da "bad boy", con Balotelli che sotto il costante monitoraggio dello stesso Galliani è riuscito a perdere 5 chili in 20 giorni, ritrovando la forma necessaria per guadagnarsi la convocazione di Brocchi per la prossima sfida del suo Monza contro la capolista Salernitana, autentico big match della 16esima giornata di Serie B tra due squadre in lotta per la promozione diretta. L'ultima gara ufficiale disputata risale allo scorso marzo.