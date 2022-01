Nel recupero della 18a giornata, rinviata a dicembre per Covid, netta imposizione del Benevento sul Monza - allo stadio Vigorito - per 3-1. Un risultato fortemente segnato dalle espulsioni nel primo tempo di Mazzitelli (al28' per doppia ammonizione) e di D'Alessando (al 37' per fallo da ultimo uomo su Moncini). La Strega, già in vantaggio al 7' con Roberto Insigne, che resiste bene all'ex compagno di squadra Caldirola (su filtrante di Tello) prima di infilare Di Gregorio. Proprio di Tello, al 40', la rete del 2-0: sponda di Moncini sugli sviluppi di un calcio d'angolo e tocco sporco (ma vincente) del colombiano. Il quale, dopo pochi secondi dall'avvio della ripesa, tocca di mano il pallone nella propria area causando il penalty poi trasformato da Valoti. Ma per il Monza è tutto inutile: al 66', infatti, Moncini firma il definitivo 3-1, di testa su cross di Masciangelo. Appaiate a 31 punti prima del fischio d'inizio, nelle zone più nobili di classifica, il Benevento stacca così il Monza e aggancia il Brescia al secondo posto a quota 34.

Il tabellino

BENEVENTO-MONZA 3-1

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Glik, Masciangelo; Acampora (76' Talia), Calò, Ionita; R. Insigne, Moncini (69' Foulon), Tello (76' Brignola). All.: Caserta.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati (70' Sampirisi), Marrone, Caldirola; D’Alessandro, Mazzitelli, Barberis (76 Favilli), Colpani (46' Pereira), Carlos Augusto; Ciurria (46' Molina), Valoti (70' Ramirez). All.: Stroppa.

Arbitro: Valeri della sezione di Roma 2.

Gol: 7′ R. Insigne (B), 40′ Tello (B), 47' rig. Valoti (M), 66' Moncini (M).

Espulsi: al 28' Mazzitelli (M) per doppia ammonizione e al 37' D'Alessandro (B) per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti: Moncini, R. Insigne, Acampora, Calò, Sampirisi.

