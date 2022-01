Nel recupero della 18a giornata, rinviata a dicembre per Covid, il Lecce supera 2-1 il Vicenza nel match testacoda e balza in testa alla Serie B a 40 punti superando in un sol colpo Brescia (38) e Pisa (40), che ora non è più la capolista del torneo cadetto. Uno-due micidiale, nella seconda parte del primo tempo da parte della formazione di Marco Baroni: al 28', infatti, Massimo Coda prolunga la verticalizzazione di Dermaku per Marcin Listkovski, che a tu per tu con Grandi non sbaglia. Dieci minuti più tardi, poi, il solito Coda, dopo un palo colpito di testa su cross di Strefezza dalla mancina, risolve il flipper d'area scatenatosi come conseguenza del montante appena colto. Il Vicenza di mister Brocchi (sempre più ultimo a 8 punti) si sveglia tardi, all'88' con Meggiorini, che accorcia le distanze all'88' dopo uno scambio prolungato con Da Cruz. Finisce 2-1 per i salentini.

Il tabellino

LECCE-VICENZA 2-1

Lecce (4-1-4-1): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca (23' st Gallo); Hjulmand (40' st Blin); Strefezza (23' Di Mariano), Bjorkengren, Faragó (23' Majer), Listkowski (40' st Helgason); Coda. All.: Baroni.

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta (30' st Bikel), Ranocchia; Di Pardo (12' pt Proia), Diaw (1' st Meggiorini), Giacomelli (12' st Da Cruz); Mancini (12' Boli). All.: Brocchi.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 28' Listkovski (L), 38' Coda (L), 88' Meggiorini (V).

Assist: Coda (L, 1-0), Da Cruz (V, 2-1).

Note - Recupero: 1+3. Ammonuti: Ranocchia, Crecco, Majer, Boli, Meggiorini.

