Il Monza non si avvicina all'Empoli, anzi fa un brutto passo indietro con la sconfitta in casa contro il Pisa per 2-0. Procede il recupero di Balotelli che entra a partita in corso come contro il Vicenza, ma non basta l'ingresso dell'ex Milan e Inter per recuperare dal doppio svantaggio. È infatti Simone Palombi il protagonista del match con due gol nel primo tempo: al 7' e al 12', con il giocatore di proprietà della Lazio che aveva segnato solo una rete in questa stagione in cadetteria.