Buona la prima per Mario Balotelli che debutta col Monza in Serie B e trova subito il gol. Sono bastati infatti 4 minuti all'ex attaccante di Inter, Milan e Brescia per bagnare con una rete la sua prima partita con la maglia dei brianzoli, nel match interno contro la Salernitana. Il classe '90 batte Belec su assist di Carlos Augusto per l'1-0, poi realizza anche un secondo gol che viene però annullato per fuorigioco. Meno pimpante nella ripresa, ma ci stava considerando il periodo di assenza in questi mesi, con Brocchi che lo ha tolto al 62'.