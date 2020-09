Tante emozioni, ma solo 0-0 tra Monza e SPAL. Al ritorno nel campionato cadetto dopo 19 anni, i brianzoli strappano solo un punto al Brianteo contro gli emiliani retrocessi dalla A, in attesa di gustarsi l'esordio di Kevin Prince Boateng, presente in tribuna al fianco di Adriano Galliani .

Brocchi opta per il 4-3-1-2 con il tridente offensivo formato da Machin, sulla trequarti, e Gytkjaer e Maric in avanti; Marino sceglie Strefezza e D'Alessandro alle spalle di Sergio Floccari. A dirigere la gara è Daniele Orsato, l'arbitro protagonista dell'ultima finale di Champions League. Succede tutto nella ripresa. Al 65' D'Alessandro dopo aver scartato tre avversari colpisce il palo con un destro forte preciso. Sei minuti più tardi è la squadra brianzola a pareggiare il numero dei legni con un colpo di testa di Armellino che centra il palo a Berisha battuto. L'episodio che può decidere la gara arriva, però, all'81' quando Sampirisi viene steso in area da Dickmann, per Orsato è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Gytkjaer che si fa neutralizzare la conclusione da un ottimo Berisha. Finisce cosi, 0-0, un punto a testa.