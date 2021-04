Dopo quattro successi consecutivi, l'Empoli di mister Alessio Dionisi viene fermato in trasferta dalla Cremonese nel recupero della partita valevole per la 31a giornata, rinviata per Covid. Vantaggio toscano all'8': Stulac lancia, Ryder Matos fa sponda di testa e Leonardo Mancuso , scattato in velocità, incrocia imparabilmente il destro. I grigiossi pareggiano al 35' con Terranova su rigore, assegnato per fallo in area si Stulac su Baez. Nella ripresa, ancora Mancuso: il bomber toscano va nuovamente a segno al 65': gran discesa sulla destra di Bajrami, il cui tocco in area viene raccolto dal vicecapocannoniere della serie cadetta, che scaraventa la sfera all'angolino di prima intenzione. La Cremonese di Pecchio, però, non è mai doma e, al 79', raggiunge il definitivo 2-2 con Daniel Ciofani, abile a svettare in area su assist dalla destra di Baez e a battere Brignoli. Empoli - al 26° risultato utile di fila in campionato - a 63 punti, a +5 dal Lecce secondo e a +6 dalla Salernitana terza. Grigiorossi undicesimi a quota 43.