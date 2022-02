I risultati della 26a giornata

sab. Como-Brescia 1-1 [12' Cerri (C), 71' Ayé (B)]

Ad

sab. Cosenza-Alessandria 2-1 [29' Di Gennaro (A), 60' Camporese, 81' rig. Larrivey (C)]

Serie B Con Puscas il Pisa torna a vincere e a sognare; Lecce di nuovo 1° 20/02/2022 A 16:44

sab. Parma-SPAL 4-0 [27' Tutino (P), 33' Bernabé (P) 62' Vazquez (P), 68' Benedyczak (P)]

sab. Ternana-Cremonese 1-2 [59' Baez (C), 62' Mazzocchi (T), 80' Gaetano (C)]

sab. Vicenza-Pordenone 1-0 [14' Da Cruz (V)]

sab. Perugia-Benevento 0-1 [45'+5 rig. Forte (B)]

dom. Ascoli-Crotone 2-1 [54' Koné (C), 84' Falasco (A), 90' Maistro (A)]

dom. Cittadella-Frosinone 3-0 [20' e 42' Beretta (C), 25' Tounkara (C)]

dom. Monza-Lecce 0-1 [56' rig. Coda (L)]

dom. Reggina-Pisa 1-0 [12' Ménez (R)]

Classifiche e calendario

N.B. - Serie B di nuovo in campo martedì 1° e mercoledì 2 marzo 2022 nel turno infrasettimanale della 27a giornata.

Match of the day: Cosenza-Alessandria 2-1

A distanza di 10 anni (era il 18 agosto 2012), bomber Joaquin Larrivey - El Bati - torna a segnare con una maglia italiana. I colori sono sempre rossoblù, ma questa volta non è più il Cagliari, bensì il Cosenza. Dell'argentino classe 1984 arrivato da svincolato a inizio febbraio (e passato, dopo la Sardegna, da Atlante, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Baniyas, JEF United, Cerro Porteño e Universidad de Chile) il rigore che all'81' decreta la rimonta del San Vito-Luigi Marulla, dopo che l'Alessandria di Moreno Longo si era portata in vantaggio al 29' col colpo di testa vincente di Di Gennaro su corner di Casarini. Una rincorsa, quella silana, partita dalla rete al 60' di Michele Camporese: un acuto in fotocopia rispetto a quelli dei grigi. Nella stessa porta - e sempre da destra - tiro dalla bandierina del giovane Aldo Florenzi e inzuccata dell'ex Pordenone. Cosenza del neotecnico Bisoli che aggancia proprio l'Alessandria (alla terza sconfitta consecutiva) a 23 punti nelle due posizioni playout.

Top: Lecce

Lecce e Cremonese si riprendono, a braccetto, la vetta della cadetteria. I grigiorossi sono corsari 2-1 a Terni, i salentini strappano l'1-0 a Monza, nel big-match della 26a giornata: Paletta si aggrappa a Helgason in area ed è rigore, trasformato al 54' dal solito Massimo Coda. Il Brescia (1-1 a Como) torna sotto, ma la corsa alla promozione diretta è davvero avvincente. Questa, la situazione: Lecce e Cremonese punti 49, Brescia 48, Benevento e Pisa 46, Monza 44.

Flop: Pordenone

Torna tutto in discussione in zona retrocessione. Il Vicenza, nello scontro tra le ultime due della classe, sconfigge 1-0 il Pordenone al "Menti" con uno spettacolare destro a giro di Alesio Da Cruz al 14', portandosi a 18 punti e a -5 dalla coppia playout Cosenza-Alessandria. Ramarri - ancora senza mister Bruno Tedino alle prese con una bronchite post influenzale) sempre più ultimi, a 12 punti con un piede e mezzo in Serie C.

Il consiglio per gli acquisti: Adrián Bernabé (Parma)

Il Parma vince e si diverte spazzando 4-0 la Spal nel giorno del ritorno in porta di Gianluigi Buffon dopo l'infortunio al retto femorale. Tra i marcatori, il centrocampista classe 2001 Adrián Bernabé, prodotto della Masia del Barcellona (e prima ancora all'Espanyol, ma giunto al "Tardini" dall'Academy del Manchester City) e in rete con un sinistro angolatissimo da fuori area su appoggio di Tutino. Parma di Iachini che - a quota 34 e a 9 punti dall'ottavo posto - torna a prendere la ricorsa per una - comunque complicata - rimonta verso la zona playoff.

Il momento social

Berlusconi, siparietto con Galliani: "Sono il presidente più vincente di sempre"

Serie B Serie B amarcord: nel 22° turno segnano Pandev, Vazquez e Ramirez 13/02/2022 A 23:34