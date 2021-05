L'episodio increscioso risale al 22 dicembre scorso , durante Pisa e Chievo, turno infrasettimanale della 14esima giornata di Serie B . In quel frangente,si macchiò di frasi razziste controe, nonostante le vibranti proteste di giocatori e staff tecnico dei clivensi, Marconi non fu sanzionato e rimase in campo fino al 77'. Il Tribunale Federale Nazionale aveva inizialmente assolto il giocatore dei toscani, ma il ricorso del Chievo è stato accolto e quest'oggi la Corte Federale d'appello ha sancito 10 giornate di squalifica a Marconi.