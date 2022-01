I risultati della 19a giornata

ven. Ternana-Ascoli 2-4 [20' e 23' Maistro (A), 42' rig. Caligara (A), 57' Falletti (T), 75' Baschirotto (A), 94' Peralta (T)]

sab. Cittadella-Cosenza rinviata per Covid

sab. Cremonese-Como 2-0 [4' Buonaiuto (Cr), 75' Baez (Cr)]

sab. Parma-Crotone rinviata per Covid

sab. Reggina-Brescia 0-2 [16' e 30' Ayé (B)]

sab. Pisa-Frosinone 1-3 [45'+1 Marsura (P), 46' e 71' Zerbin (F), 85' Novakovich (F)]

dom. Monza-Perugia 2-2 [45' rig. Valoti (M), 64' rig. M. De Luca (P), 75' Kouan (P), 96' Ciurria (M)]

dom. Pordenone-Lecce 0-1 [24' Gargiulo (L)]

dom. SPAL-Benevento 1-1 [22' Tello (B), 87' Da Riva (S)]

dom. Vicenza-Alessandria rinviata per Covid

Match of the day: Ternana-Ascoli 2-4

La 19esima e ultima giornata di andata di Serie B si apre col botto allo stadio "Libero Liberati". Sotto la pioggia battente, dopo un botta e risposta Partipilo-Tsadjout, l'Ascoli passa sul doppio vantaggio nel giro di 3' grazie a uno scatenato Fabio Maistro, autore di una doppietta:al 20', destro a giro angolatissimo su punizione, su cui Iannarilli riesce solamente a sfiorare. Quindi, il centrocampista ex Salernitana e Pescara in prestito dalla Lazio, raddoppia al 23': gol in fotocopia ma in movimento. Parabola, sempre di destro, dal limite dell'area con la palla a insaccarsi nell'angolino più lontano. La Ternana non riesci a riprendersi dall'uno-due shock, tanto da capitlare anche al 42' su rigore trasformato da Caligara e assegnato per l'atterramento in area di Frederik Sørensen (ex di Juve, Bologna, Verona e Pescara) ai danni di Bidaoui. E' 0-3. Nella ripresa, i rossoverdi di Cristiano Lucarelli provano a riportarsi in partita con Falletti, che al 57' spacca la porta inserendosi in area sull'appoggio di Alfredo Donnarumma. Ma è un fuoco di paglia: al 75', infatti, Baschirotto - al primo gol in Serie B - cala il poker: tap in vincente sulla respinta di Iannarilli alla nuova punizione a girare del solito Maistro. Vale solo per gli annali il gol in pieno recupero dell'ex Novara Diego Peralta, che fissa il risultato sul 2-4.

Top: Brescia

Il Brescia rosicchia tre punti alla capolista Pisa, portandosi (a quota 37) a -1 dai toscani (38). Questo grazie al 2-0 ottenuto al "Granillo" di Reggio Calabria contro la Reggina. Mattatore di giornata, il francese Florian Ayé, autore di entrambe le segnature (le sue prime stagionali dopo una prima parte di annata da dimenticare con appena 4 presenze), giunte nel primo tempo: al 16' l'ex Clermont scatta in contropiede sul lungo lancio di Van de Loi e insacca a tu per tu con un Micai fino a quel momento miracoloso nello stoppare i continui attacchi delle Rondinelle. Al 30', quindi, il raddoppio arriva sempre su ripartenza, ma in maniera più spettacolare, con un destro a giro col pallone che parte dal vertice sinistro dell'area e va a insaccarsi nell'angolo opposto della porta, sotto l'incrocio dei pali.

Reggina-Brescia, Serie B 2021-2022: Florian Ayé (Brescia, in mezzo) (Getty image) Credit Foto Getty Images

Flop: Pisa

Una giornata "alla Lorenzo Insigne" col trionfo del tiro a giro: all'Arena Garibaldi è arrivato anche quello di Alessio Zerbin, autor della sua sec. Dopo il vantaggio firmato Marsura all'ultimo istante del primo tempo, il Pisa resta mentalmente negli spogliatoi e subisce la rimonta del Frosinone: la traiettoria angolata e spettacolare dell'ex Pro Vercelli, autore di 5 reti nelle ultime tre giornate, giunte con due doppiette consecutive. Siamo all'inizio di ripresa e al 71', su assist teso dalla destra di Ricci, Zerbin si coordina al volo trovando la deviazione nella propria porta di Birindelli. Nel finale, col Pisa interamente proiettato i avanti, Novakovich borseggia Leverbe, dribbla Nicholas (che, sullo 0-0 aveva parato un calcio di rigore a Ciano) e insacca per il definitivo 1-3. Il Pisa resta primo a 38 punti, ma Brescia e Cremonese si avvicinano rispettivamente a -1 e -3. Frosinone a quota 31, in piena zona playoff.

Il consiglio per gli acquisti: Fabrizio Caligara (Ascoli)

Rigore impeccabile quello di Fabrizio Caligara, valevole per il momentaneo tris in quel di Terni: un sinistro che va a togliere le ragnatele sotto il sette. Primo gol stagionale in Serie B, dopo quello realizzato con la maglia della Juventus nella stagione 2019-2020. Il mediano borgomanerese classe 2000 cresciuto tra Inter, Pro Vercelli e Juventus, oggi di proprietà del Cagliari, che l'ha girato all'Ascoli, appare finalmente pronto a confermarsi anche in categoria superiore. Al di là del penalty calciato alla perfezione, una prova da "pilastro" del centrocampo del Picchio.

