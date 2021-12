I risultati della 16a giornata

ven. Perugia-Vicenza 1-0 [49' M. De Luca (P)]

sab. Benevento-Pordenone 2-1 [52' Butic (P), 62' Elia (B), 63' Di Serio (B)]

sab. Cosenza-Cremonese 0-2 [34' Strizzolo (Cr), 52' Valeri (Cr)]

sab. Crotone-SPAL 1-2 [2' Melchiorri (S), 49' Mar. Mancosu (S), 88' Kargbo (C)]

sab. Frosinone-Ternana 1-1 [17' Charpentier (F), 51' Pettinari (T)]

sab. Lecce-Reggina 2-0 [27' Gargiulo (L), 61' Majer (L)]

dom. Ascoli-Parma 0-0

dom. Como-Pisa 0-1 [5' aut. Scaglia (P)]

dom. Brescia-Monza 0-2 [40' Gytkjær (M), 55' Machin (M)]

dom. Alessandria-Cittadella 0-1 [2' Vita (C)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Brescia-Monza 0-2

Sebrava un ko passeggero quello del 27 novembre contro il Pisa, specie dopo il ritorno ai tre punti in casa del Parma e, invece, nuovo crollo casalingo del Brescia di Filippo Inzaghi. Certo, contro una delle formazioni più in forma del momento, il Monza, al suo nono risultato utile consecutivo e ora al quarto posto, a braccetto col Benevento a 28 punti. Vantaggio brianzolo con Gytkjær, abile a risolvere un tumultuoso flipper d'area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra al minuto 40. In apertura di ripresa, quindi, al 55', il danese ispira in area a Valoti che regala a Machin un pallone, di fatto, solamente da spingere in fondo al sacco. Il Brescia perde così due posizioni passando dal primo a terzo posto.

Top: Lecce

Se il Pisa torna primo in quel di Coo grazie alla sfortunatissima autorete (in tuffo di testa) del lariano Filippo Scaglia, il Lecce si issa al secondo posto con un nuovo successo: 2-0 a una Reggina in crisi di risultati e, anche qui, striscia positiva lunghissi: 15 tutni senza ko, giunto solamente alla pria giornata, in agosto, contro la Cremonese. Le reti al "Via del Mare": al 27' nuovo centro di Gargiulo, da posizione ravvicinata su bel suggerimento di Coda, che poi uscirà dal campo per infortunio. Nella ripresa, al 61' Majer è abilissimo a insaccare a Turati in uscita approfittando dello splendido filtrante di Strefezza. Prossimo turno: Pisa-Lecce: prima contro seconda.

Flop: Parma

Tante occasioni al "Del Duca" e un'altra grande partita di Buffon, che all'85' ferma la conclusione ravvicinata di Dionisi dopo un clamoroso palo in elevazione colpito da Salvi su cross mancino di Bidaoui. Pari esterno per i ducali, ora allenati da Beppe Iachini, ma vittoria che latita da 5 turni. Era il 1° novembre ai tempi di Parma-Vicenza 1-0.

Ascoli-Parma, Serie B 2021-2022. Un duello aereo tra Roberto Inglese (Parma) e Federico Dionisi (Ascoli). Foto di Danilo Di Giovanni per Getty Images Credit Foto Getty Images

Il consiglio per gli acquisti: Giuseppe Di Serio (Benevento)

Aveva già segnato in Serie B due stagioni fa, ha già esordito in Serie A, ma è bene tenere d'occhio l'attaccante trentino classe 2001 del Benevento Giuseppe Di Serio, che entra nel secondo tempo e realizza al 63' insaccando a rimorchio su palla ben lavorata da Lapadula. E' la rete della vittoria per il Benevento, che fa il paio con l'acuto da fuori di Elia (al primo centro) di appena sessanta secondi prima per un uno-due micidiale dopo il vantaggio del Pordenone nel primo tempo targato Butic.

