Un vero e proprio focolaio da coronavirus è esploso nella Reggiana, squadra che milita nel campionato di calcio di Serie B. Dopo il rinvio del match contro il Cittadella (previsto inizialmente per sabato 24 ottobre) per 11 giocatori positivi, i contagiati sono saliti a 21, più 6 componenti dello staff per un totale di 27.