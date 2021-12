I risultati della 17a giornata

ven. Cremonese-Crotone 3-2 [4' Maric (Cro), 39' Fagioli (Cre), 50' Strizzolo (Cre), 73' Zanimacchia (Cre), 83' rig. Benali (Cro)]

ven. Ternana-Benevento 0-2 [23' e 42' rig. Lapadula (B)]

sab. Cittadella-Ascoli 2-0 [33' rig. e 50' rig. Baldini (C)]

sab. Monza-Frosinone 3-2 [53' Garritano (F), 62' Zerbin (F), 70' Carlos Augusto (M), 87' Ciurria (M), 92' rig. Mazzitelli (M)]

sab. Pordenone-Cosenza 1-1 [30' Butic (P), 78' Situm (C)]

sab. SPAL-Brescia 0-2 [48' Tramoni (B), 72' Bisoli (B)]

sab. Pisa-Lecce 1-0 [58' Sibilli (P)]

dom. Parma-Perugia 1-1 [11' Inglese (Pa), 48' Sgarbi (Pe)]

dom. Vicenza-Como 0-1 [10' Vignali (C)]

dom. Reggina-Alessandria 0-4 [31' rig. e 53' Corazza (A), 42' e 84' Lunetta]

N.B: Quinta sconfitta consecutiva per la Reggina con 16 reti subite nella striscia negativa. Alfredo Aglietti a rischio esonero.

Match of the day: Monza-Frosinone 3-2

Emozioni a non finire all'U-Power Stadium, già Brianteo, tra Monza e Frosinne. Cinque gol, da 0-2 a 3-2, tutti nel secondo tempo.Ciociari sul doppio vantaggio: prima, al 53' con l'acuto di Garritano, di testa su destro a giro di Zerbin. Il quale, scatenato, realizza al 62' con un fendente dalla lunga distanza. Sembra fatta per il Frosinone, ma al 70' il Monza si risveglia e prima accorcia con Carlos Augusto in mischia, poi si porta sul 2-2 col colpo di testa in allungo di Ciurria su cross dalla destra di D'Alessandro e, infine, in pieno recupero, completa la rimonta con Mazzitelli su calcio di rigore. Stroppa esulta, agganciando il treno del terzo poso con Lecce e Benevento a 31 punti. La band di Grosso, invece, a 25, scivola fuori dalla zona playoff.

Manza-Frosinone, Serie B 2021-2022: esultanza sfrenata del Monza al gol del 3-2 di Luca Mazzitelli su calcio di rigore (Imago) Credit Foto Imago

Top: Pisa

Sembrano essere tornati gli Anni Ottanta in una Pisa del calcio letteralmente in visibilio. Va proprio ai toscani l'attesissimo big-match tra le prime due della classe. A decidere la contesa, un'autenitica bordata di Peppe Sibilli, che al 58' sfrutta come meglio non avrebbe potuto un pallone vagante dai 16 metri. Finisce 1-0 all'"Arena Garibaldi-Romeo Anconetani". Il Pisa resta saldo in prima posizione a 35 punti e scongiura il "rientro" del Brescia di Filippo Inazghi, che vince 2-0 a Ferrara con Tramoni e Demetrio Bisoli e torna al secondo posto a quota 33.

Pisa-Lecce, Serie B 2021-2022: i tifosi del Pisa in visibilio. Foto di Gabriele Masotti per Getty Images Credit Foto Getty Images

Flop: Ternana

Si ferma sul più bello, dopo 5 riisultati utili consecutivi, la Ternana di Cristiano Lucarelli. Al "Libero Liberati", il Benevento ottiene il quarto successo di fila ed è tutto griffato Gianluca Lapadula: al 23' si pone da terminale vincente di un travolgente contropiede sannita con assist di Acampora. Poi, al 42' trasforma rasoterra, con grande freddezza, un tiro dal dischetto. Strega che aggancia il Lecce al terzo posto a 31 punti. Umbri comunque tranqulli in undicesima posizione a quota 22.

Il consiglio per gli acquisti: Alessio Zerbin (Frosinone)

Esterno offensivo classe 1999, cresciuto - da bambino - con le maglie di Inter e Novara (la sua città), esordì tra i grandi con la maglia del Suno, in Prima Categoria, all'età di 15 anni in quello che sembrava un netto passo indietro rispetto alle prospettive di professionismo. Poi il Gozzano e le attenzioni del Napoli, che - oggi - ne detiene il cartellino. L'anno scorso, una straordinaria stagione con la maglia della Pro Vercelli di mister Francesco Modesto (appena tornato sulla panchina del Crotone) in cui ha totalizzato 5 reti e una serie infinita di assist, nel girone A di Serie C. In questo campionato, gol all'esordio al Parma di Buffon e secondo acuto stagionale in Brianza.

Alessio Zerbin, esultanza. Manza-Frosinone, Serie B 2021-2022 (Imago) Credit Foto Imago

Il momento social

