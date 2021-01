Termina in parità il derby veneto di Serie B tra Vicenza e Chievo, recupero dell'ottava giornata a suo tempo rinviata per i casi Covid in seno alla compagine biancorossa. Al "Menti" padroni in vantaggio, nonostante un primo tempo sostanzialmente di marca clivense, al minuto 45: conclusione dalla distanza di Beruatto e deviazione "di pancia" di Gabriele Gori, che porta in vantaggio mister Mimmo Di Carlo. Nella ripresa, tuttavia, i gialloblù di Aglietti riprendono a macinare gioco e, dopo un clamoroso palo al 71' con Djordjevic, pervengono al pareggio al 74' con l'ex Lucerna e Losanna Francesco Margiotta, abile a liquidare di testa Grandi sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Garritano. Ciciretti, al 93', sfiora il palo e la chance di ribaltare un match che finisce 1-1. Vicenza a centro classifica a 21 punti, Chievo in zona palyoff a 28.