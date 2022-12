I risultati della 15a giornata

sab. Venezia-Ternana 2-1 [9' e 45'+2 Pohjanpalo (V), 37' rig. Falletti (T)]

Ad

sab. Cagliari-Parma 1-1 [44' Camara (P), 54' Pavoletti (P)]

Serie B La Ternana caccia Lucarelli: c'è D'Aversa? Traballa anche Blessin 27/11/2022 ALLE 20:25

dom. SPAL-Modena 2-3 [45'+1 aut. La Mantia (M), 58' e 90'+7 Moncini (S), 72' Falcinelli (M), 90'+6 Marsura (M)]

dom. Ascoli-Como 3-3 [6' aut. Cerri (A), 17' e 29' Mancuso (C), 73' Ciciretti (A), 79' Blanco (C), 83' Simic (A)]

dom. Bari-Pisa 0-0

dom. Brescia-Reggina 0-2 [3' Fabbian (R), 11' Ménez (R)]

dom. Cosenza-Perugia 0-0

dom. Genoa-Cittadella 0-1 [62' Antonucci (C)]

dom. Südtirol-Frosinone 1-1 [24' De Col (S), 90'+5 Monterisi (F)]

dom. Benevento-Palermo 0-1 [54' Brinori (P)]

Classifiche e calendario

Match of the day: SPAL-Modena 2-3

Dopo il 2-1 di Parma, secondo derby regionale consecutivo vinto dal Modena di Attilio Tesser, che sbanca 3-2 il "Mazza" di Ferrara contro una SPAL di Daniele De Rossi giunta ormai al terzo ko di fila. Un successo dei canarini giunto in risposta alla coreografia degli ultras del "Mazza" (un Gatto Silvestro in maglia biancazzurra pronto a mangiarsi un Titti gialloblù con la scritta "Il pranzo è servito") e in inferiorità numerica sin dallo 0-0 per via dell'espulsione al 35' di bomber Davide Diaw per una manata di reazione in faccia a Esposito. Ad ogni buon conto, canarini avanti per un erroraccio di un altro centravanti, lo spallino La Mantia, che a fine primo tempo, devia di testa nella propria porta - nel tentativo di spazzare - un calcio d'angolo battuto sul primo palo da Tremolada. La SPAL pareggia al 58': il neoentrato estone Tunjov disegna un cross perfetto per il colpo di testa vincente di Moncini ma, al 72', il Modena torna avanti con Falcinelli, con un preciso sinistro in diagonale dopo aver mandato al bar Valzania in doppio passo. I gialloblù trovano anche il tris in pieno recupero, al 96', con un rigore trasformato dal neoentrato Marsura e assegnato per un fallo in area di Tripaldelli su Oukhadda. Palla al centro e Moncini fa 2-3, in anticipo su Gagno e su cross di Rauti. Un gol che, però, varrà solo per gli annali: a esultare, infatti, è il Modena.

Top: Venezia

Il Venezia sembra, finalmente, aver trovato la via maestra e, dopo il successo di Palermo, ne arriva un altro, in casa con la Ternana, sempre più in crisi anche dopo il cambio di guida tecnica, che ha visto Aurelio Andreazzoli prendere il posti di Cristiano Lucarelli. Prima volta stagionale che gli arancioneroverdi (sempre in zona retrocessione, ma a 15 punti) colgono due successi consecutivi. Esattamente come al "Barbera", ad andare a segno è nuovamente il bomber finlandese ex Bayer Leverkusen e Rizespor Joel Phjanpalo: al 9', lo scandinavo apre il match di prepotenza: la prima rasoiata inarea di destro viene respinta da Iannarilli, la seconda (in respinta) sotto le gambe del portiere avversario. Al 37', quindi su calcio di rigore assegnato per un "mani" in area di Crnigoj, la Ternana pareggia con un delizioso "cucchiaio" dagli undici metri di Cesar Falletti. Umbri che poi si scatenano in avati andando però sistematicamente a sbattare contro la saracinesca abbassata da Bruno Bertinato. Il gol che decide il match del "Penzo", allora è ancora di Phjanpalo, che allo scadere del primo tempo insacca a tu per tu con Iannarilli, ben ispirato da Johnsen. E' 2-1.

L'esultanza di Joel Pohjanpalo (Venezia) autore di una doppietta nel match Venezia-Ternana 2-1, Serie B 2022-2023 (Imago) Credit Foto Imago

Flop: Cagliari

Il Cagliari non sa più vincere. Nella sfida interna contro il Parma arriva il quinto pari consecutivo: 5 punti nelle ultime 6 partite e successo che manca, ormai, dal lontano 15 ottobre (2-1 al Brescia). Ducali subito arrembanti con Vazquez e in gol al 19' con Man, che proprio con Vazquez duetta e inasacca rasoterra alle spalle di Radunovic. Tuttavia, rete annullata per il fatto che, rialzandosi dopo essere scivolato sulla mancina a inizio azione, l'attaccante rumeno aveva toccato la sfera col braccio. Fatto rilevato al VAR-check dell'arbitra Maria Sole Ferreri Caputi. Il gol - valido - che apre la partita, allora, è il bel colpo di testa, schiacciato e angolato, di Drissa Camara al 44' su assist dalla sinistra del solito Franco Vazquez. A inizio ripresa, a 54', il pari del Cagliari arriva sulla paperissima di Chchizola, che - coi piedi - scivola col pallone al limite dell'area piccola, propiziando il gol a porta vuota di Pavoletti. Chichizola che, in seguito, proverà a farsi perdonare sbarrando la strada più volte a Lapadula. Il risultato, comunque, non cambierà più: 1-1 all'Unipol DOmus.

Il consiglio per gli acquisti: Drissa Camara (Parma)

Centrocampista centrale classe 2002, ivoriano dal passaporto italiano. L'arrivo in Emilia praticamente da bambino e inizia a giocare nel vivaio dell'Audace, club dilettantistico di Parma. I ducali se lo coccolano nel proprio settore giovanile prima di lanciarlo tra i grandi questa stagione, in cui va a segno due partite or sono contro il Cittadella. Quella di Cagliari, la sua seconda gioia personale. Lo vedremo presto in Serie A? La risposta è Sì.

Drissa Camara, Parma 2022-2023 (Imago) Credit Foto Imago

Il momento social

Joronen out per affaticamento muscolare? In porta ci pensa Bruno Bertinato, che a fine gara spiega: "Mi ispiro ad Alisson: questa mia prestazione è dedicata a lui".

"Volete una foto con Messi?": il discorso del ct dell'Arabia Saudita diventa virale

Serie B Brescia, Cellino si dimette da presidente. Ma resta proprietario 15/11/2022 ALLE 16:33