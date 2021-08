Il Chievo Verona, in una nota, ha ufficializzato di aver depositato il ricorso avverso alla sentenza emessa dal TAR del Lazio in data lunedì 2 agosto 2021: il ricorso è stato depositato presso il Consiglio di Stato. Di seguito il comunicato uffiiciale del club, in cui si apprende la notizia della posizione presa dai clivensi: "L'A.C. ChievoVerona comunica di aver depositato presso il Consiglio di Stato il ricorso avverso la sentenza del TAR del Lazio emessa lunedì 2 agosto. L’appello è stato regolarmente rubricato".

