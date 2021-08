Era attesa per oggi la pronuncia del Tar sul ricorso presentato dal Chievo contro la retrocessione in Serie C. Decisione che però è stata posticipata a domani mattina e si dovrà quindi attendere per conoscere l'organico ufficiale della Serie B e il tabellone completo della Coppa Italia. Il Chievo ritiene di avere operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al prossimo campionato cadetto. Attesa anche per il Cosenza che sarebbe la società ripescata per completare il quadro delle 20 di B.

