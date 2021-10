Fatto: dopo la vittoria per 2-0 sull'Alessandria (gol di Bellemo e Parigini), i tifosi del Como che si trovavano in alcuni della bar della città a vedere il match si sono sentiti dire che un giro l'offriva la società. Di fatto è partita così, con i primi tre punti casalinghi in campionato, l'iniziativa della società lariana, in accordo con il club e Confcommercio, insieme a Confesercenti e comune della città.

"Un modo per brindare tutti insieme" fa sapere la società. Chi ha preso un drink, chi un caffé, chi un panino. Tutto vale, "basta che le persone siano felici quando il Como vince".

Serie B Un'altra prima volta: a Caputi Ferrieri Cittadella-SPAL 13/10/2021 A 18:20

Scommettiamo che da ora in poi ci sarà qualche tifoso in più per la squadra di Rino Gattuso.

Serie B Gigi Buffon è imbattibile a morra cinese: il video è virale 01/10/2021 A 07:25