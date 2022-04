centra la promozione aritmetica con 3 giornate di anticipo sulla conclusione del Girone C di Serie C. Una giornata da ricordare per il club biancorosso, che torna nel campionato cadetto a distanza di 4 anni da quella estate da incubo del 2018 quando il club venne dichiarato fallito, fu estromesso dalla B e costretto a ricominciare dalla Serie D. Una promozione che ha tante firme, su tutte quella di seconda promozione dalla C alla B dopo quella conquistata con il Napoli nel 2006. Il Bari può fare festa: è promosso in Serie B. La squadra pugliese, grazie al successo per 1-0 sul campo del Latina firmato da un gol di Antenucci,sulla conclusione del Girone C di Serie C. Una giornata da ricordare per il club biancorosso, che torna nel campionato cadetto a distanza di 4 anni da quellaquando il club venne dichiarato fallito, fu estromesso dalla B e costretto a ricominciare dalla Serie D. Una promozione che ha tante firme, su tutte quella di Aurelio De Laurentiis , capace di riportare il Bari nel calcio che conta nell'arco di una manciata di anni: per lui si tratta delladopo quella conquistata con il Napoli nel 2006.

Una corazzata che ha dominato il campionato

Il Bari vola in Serie B al termine di una cavalcata trionfale e di un campionato letteralmente dominato. Basti pensare che la sua più immediata inseguitrice, il Catanzaro appunto, è a -10. I pugliesi hanno spazzato via la resistenza delle dirette concorrenti con un ultimo scorcio di stagione da urlo, con un ruolino di marcia di 6 vittorie nelle ultime 8 partite. Nel conto c'è anche il successo del 13 marzo scorso a Catanzaro, un 1-2 che ha rappresentato un'ipoteca pesantissima sulla promozione.

I tifosi del Bari ritrovano la Serie B quattro anni dopo il fallimento, LaPresse Credit Foto LaPresse

Sono tre i pilastri intorno ai quali è stata costruita questa corazzata allestita dal ds Ciro Polito: Emanuele Terranova, Ruben Botta e Mirco Antenucci (quest'ultimo miglior cannoniere della squadra con 17 gol) hanno fatto da spina dorsale a una squadra che è stata capace di mandare a segno ben 14 giocatori diversi. In panchina il 49enne Michele Mignani, ex difensore che in Serie A ha indossato le maglie di Sampdoria (una presenza nell'anno dello scudetto) e soprattutto Siena, il club in cui è rimasto più tempo in carriera (8 anni tra il 1998 e il 2006).

I tifosi del Bari ritrovano la Serie B quattro anni dopo il fallimento, Imago Credit Foto Imago

De Laurentiis, il Bari e il Napoli: che succede ora?

Per il momento nulla, considerato che lo stop a qualsiasi tipo di multiproprietà (indipendentemente dalla categoria di appartenenze delle squadre) scatterà dalla stagione 2024-25 come sancito dal Consiglio federale. La famiglia De Laurentiis, quindi, ha ancora due anni di tempo per scegliere tra il Napoli (che guida dal 2004) e il Bari (rilevato nel 2018 a seguito del fallimento). I rumors, inevitabilmente, si succedono a ritmo incalzante al punto che l'ipotesi di una cessione del Napoli (e non del Bari come in molti danno per scontato) non è affatto da escludere. "In tre anni può succedere di tutto, anche che arrivi al Napoli una proposta indecente da parte di un fondo arabo", diceva Aurelio De Laurentiis lo scorso dicembre.

