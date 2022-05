i tifosi di lingua italiana rivorrebbero che la società avesse il nome bilingue com'era fino a qualche anno fa, ossia Südtirol - Alto Adige. La vicenda viene raccontata dall'agenzia AGI. Il Südtirol inizia la propria storica avventura in Serie B col piede sbagliato. Il club di Bolzano, infatti, si approccia al campionato cadetto in mezzo alle polemiche, causate dal fatto checom'era fino a qualche anno fa, ossia Südtirol - Alto Adige. La vicenda viene raccontata dall'agenzia AGI.

Secondo quanto si riporta, infatti, sarebbe stata la "Gradinata Nord Bolzano", composta da sostenitori che hanno l'italiano come lingua primaria, a lamentarsi della questione, asserendo: "Il nome Südtirol non ci rappresenta".

Un tempo, come detto, il club si chiamava FC Südtirol - AltoAdige, ma col tempo la dicitura italiana aveva subito una progressiva soppressione quando si nominava la squadra, fino a spingere il club a registrare soltanto il nome tedesco, che è quello che appare nel logo insieme al nome bilingue della città "Bolzano - Bozen". Torna quindi la consueta diatriba che tocca questa parte del Triveneto: per chi è di matrice tedesca la zona è la parte bassa dello stato federato austriaco del Tirolo, per chi è di matrice italiana si tratta invece della parte alta del corso del fiume Adige, che bagna le città altoatesine Merano e Bolzano, per poi attraversare le trentine Trento e Rovereto, e infine sconfinare in Veneto per tagliare Verona e Rovigo.

Benché per gli autoctoni la questione sia comprensibilmente molto sentita, il resto dell'Italia, ormai lontana dalle influenze sociali e culturali postbelliche, è abituata a fare diventare idoli campioni dello sport come Armin Zöggeler, Carolina Kostner, Dorothea Wierer, Dominik Paris e Jannik Sinner.

