Il primo match di spareggi verso la A viene deciso dal bomber italo-peruviano con un colpo di testa vincente al 38' su assist di Masciangelo dalla sinistra. Preliminare secco e senza bisogno del match di ritorno, che invece ci sarà in semifinale, in cui la Strega sfiderà il Pisa, terzo nella regular season (appuntamento col match di andata martedì 17 maggio alle 20,30).

Ascoli-Benevento 0-1, playoff Serie B 2021-2022. L'esultanza di Gianluca Lapadula (Benevento). Foto di Danilo Di Giovanni per Getty Images Credit Foto Getty Images

Primo tempo appannaggio dei marchigiani, che creano con continuità dalle parti di Paleari, ma che non riescono a concretizzare. Specialità, invece, di bomber Lapadula, tornato in auge dopo un periodo al di fuori della rosa sannita. Nel secondo tempo, gara decisamente più contratta e innervositasi nei minuti finali, in cui si conta anche l'espulsione, in casa Ascoli, di Dionisi al 6' degli 8 minuti di recupero concessi.

Il tabellino

ASCOLI-BENEVENTO 0-1

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (72' Salvi sv), Botteghin, Bellusci, Falasco (80' Eramo); Collocolo (62' Bidaoui), Caligara (81' Ricci), Saric; Maistro (72' Paganini); Tsadjout, Dionisi. All.: Sottil.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia (80' Vogliacco), Glik, Barba, Masciangelo; Acampora (89' Petriccione), Calò, Ionita (57' Elia); Improta (89' Foulon), Lapadula, Tello. All.: Caserta.

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Gol: 38’ Lapadula (B).

Assist: Masciangelo (B, 0-1).

NOTE - Recupero: 5+8. Espulsi: all'88' il preparatore dei portieri dell'Ascoli Petrazzuolo per proteste e al 96' Dionisi (A) per condotta antisportiva. Ammoniti: Calò, Acampora, Improta, Dionisi, Leali.

