Giovanni Stroppa e del Christian Gytkjær. Rondinelle avanti al 7' con Moreo, ma che poi pagheranno le precarie condizioni fisiche dopo Va al Monza la gara d'andata della prima semifinale. La formazione die del presidente Silvio Berlusconi (presente in tribuna) espugna il "Rigamnonti" di Brescia in rimonta con doppio. Rondinelle avanti al 7' con Moreo, ma che poi pagheranno le precarie condizioni fisiche dopo il preliminare terminato ai supplementari contro il Perugia

Ad

Rondinelle in vantaggio dopo soli 7': verticalizzazione di Tramoni, che incontra la deviazione decisiva in estirada di Carlos Augusto; la palla arriva a Stefano Moreo il quale, nei pressi dell'area piccola ma da posizione abbastanza defilata, incrocia perfettamente il mancino per l'1-0. Da qui, in avanti, al Brescia non ne andrà più giusta una, tanto che perderà - tra il 22' e il 30' - Huard e Sabelli per infortunio subendo, al 44', la rete del pareggio brianzolo: rasoiata da fuori di Carlos Augusto, palla respinta da Joronen e rimessa al centro da Ciurria per Gytkjær il quale, da due passi e a porta vuota, non ha difficoltà ad insaccare. A inizio ripresa arriva il raddoppio del Monza, sempre con Gytkjær su calcio di rigore, assegnato per un evidente uscita a valanga di Joronen su Dany Mota, tutto solo in area (ben lanciato da Machin): dal dischetto, al 56', il danese ex Lech Poznan, spiazza l'estremo difensore finlandese delle Rondinelle. Finisce 1-2. Ritorno (in cui la band di Stroppa, 4a in regular season, potrà permettersi di perdere con un gol di scarto - al 90' e senza eventuali tempi supplementari - contro quella di Bisoli, classificatasi quinta) domenica 22 maggio alle 21 all'U-Power Stadium, già Brianteo.

Serie B Segna sempre Lapadula: 1-0 Benevento in "gara 1" col Pisa IERI A 21:14

Playoff Serie B 2021-2022, Brescia Monza: l'esultanza di Christian Gytkjaer (Monza) (Imago) Credit Foto Imago

Il tabellino

BRESCIA-MONZA 1-2

Brescia (4-3-3): Joronen; Sabelli (30' Bertagnoli), Adorni, Mangraviti, Huard (25' Pajac); Bisoli, van de Looi (69' Proia), Léris; Tramoni (46' Jagiello), Moreo, Palacio (69' Bianchi). All.: Corini.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta (78' Marrone), Pirola (72' Molina); D'Alessandro (57' Pedro Pereira), Ciurria (72' Colpani), Barberis, Machin, Carlos Augusto; Dany Mota (78' Mancuso), Gytkjær. All.: Stroppa.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna.

Gol: 7' Moreo (B), 44' e 56' rig. Gytkjær (M).

Assist: Ciurria (M, 1-1)

Note - Recupero: 5+4. Ammoniti: van de Looi, Machin, Marrone, Barberis, Léris.

Gioia Cremonese: in Serie A dopo 26 anni, tifosi in strada a festeggiare

Serie B Il Brescia raggiunge il Monza in semifinale: 3-2 al Perugia 14/05/2022 A 21:04