Va al Vicenza il primo round del playout Cosenza. Davanti a un "Romeo Menti" infuocato e col vestito delle grandi occasioni, a decidere il match di andata (finito 1-0) è la favola di Christian Maggio - vicentino di Montecchio Maggiore, tornato a 40 anni a giocare da svincolato (dopo 8 mesi di stop e un ritiro ormai alle porte) dove la sua carriera iniziò -, autore al 90' della rete decisiva in tap in dopo la splendida giocata di Nicola Dalmonte, abile a prendersi gioco di Palmiero e a ingannare Matosevic con un tunnel. La palla, finita sul palo, viene quindi insaccata dall'ex Napoli, Benevento e Lecce. Al 69', il "Lane" era già andato a segno con Davide Diaw su lungo cross di Jordan Lukaku, ma il VAR-check aveva invalidato tutto per un controllo col braccio dell'ex Cittadella. il primo round del playout per non retrocedere contro il. Davanti a un "Romeo Menti" infuocato e col vestito delle grandi occasioni, a decidere il match di andata (finito 1-0) è la favola di- vicentino di Montecchio Maggiore, tornato a 40 anni a giocare da svincolato (dopo 8 mesi di stop e un ritiro ormai alle porte) dove la sua carriera iniziò -, autore al 90' della rete decisiva in tap in dopo la splendida giocata di, abile a prendersi gioco di Palmiero e a ingannare Matosevic con un tunnel. La palla, finita sul palo, viene quindi insaccata dall'ex Napoli, Benevento e Lecce. Al 69', il "Lane" era già andato a segno consu lungo cross di, ma il VAR-check aveva invalidato tutto per un controllo col braccio dell'ex Cittadella.

Il quale, a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "Il gol mi mancava da 13 mesi e fortunatamente è giunto nel momento più importante della stagione. Tuttavia, non abbiamo fatto ancora nulla: al 'San Vito-Marulla' ci spetta una gara di ritorno particolarmente complicata a Cosenza. Avevo già segnato molti anni fa col Vicenza, proprio contro il Napoli: sono stato orgoglioso della maglia azzurra, oggi lo sono della divisa della mia città, alla ricerca di una salvezza che sembrava del tutto insperata. A questo punto non facciamo calcoli; anche in Calabria giocheremo per ottenere risultato pieno".

Vicenza-Cosenza, playout Serie B 2021-2022: l'esultanza di Christian Maggio (Vicenza) in gol al 90' (Imago) Credit Foto Imago

N:B: REGOLAMENTO IN VISTA DELLA GARA DI RITORNO (venerdì 20 maggio, ore 20,30 al "San Vito-Luigi Marulla") - In caso di parità di reti, non varrà la regola dei gol in trasferta e non verranno disputati i tempi supplementari. Al termine dei 180' passerà la squadra meglio classificata al termine della regular season (in questo caso il Cosenza)

Il tabellino

VICENZA-COSENZA 1-0

Vicenza (4-3-3): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion (44' Giacomelli), Bikel, J. Lukaku (72' Dalmonte); Ranocchia (79' Meggiorini), Diaw, Da Cruz. All.: Baldini.

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Bittante (86' A. Hristov), Boultam (7' Vallocchia), Venturi (72' Zilli), Kongolo, Liotti; Caso (72' Palmiero), Larrivey. All.: Bisoli

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 90' Maggio (V).

Assist: -.

Note - Recupero: 5+9. Espulso: al 35' il direttore sportivo del Cosenza Roberto Goretti dalla panchina per poteste. Ammoniti: Liotti, Matosevic, Maggio, Vallocchia, Contini, Giacomelli.

