È la serata più dolce, quella più bella: il Lecce di Marco Baroni e la Cremonese di Fabio Pecchia, dopo alcuni anni di purgatorio (rispettivamente 2 e 22), tornano nella massima serie italiana. I salentini fanno il loro dovere e superano il Pordenone grazie al colpo di testa di Majer, mentre i grigiorossi battono il Como e ringraziano il Perugia che vince contro il Monza di Berlusconi e Galliani (che farà i playoff). A completare la griglia delle prime otto: Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. Nei bassifondi, invece, l’Alessandria scende Serie C; Vicenza e Cosenza si giocheranno la permanenza al playout.

Ad

10ª promozione per il Lecce in Serie A, solo Atalanta (12), Brescia (12) e Bari (11) ne contano di più dalla Serie B al massimo campionato.

Serie B Lecce, gioia sfrenata: dopo 2 anni in purgatorio, riecco la Serie A 34 MINUTI FA

I risultati dell’ultima giornata di Serie B

Crotone-Parma 0-1 (30' Franco Vázquez)

Alessandria-Vicenza 0-1 (23' De Maio)

Ascoli-Ternana 4-1 (6' Tsadjout, 20' Tsadjout, 46' Partipilo, 61' Tsadjout, 63' aut. Defendi)

Benevento-SPAL 1-2 (45' Finotto, 47 Lapadula, 52' Finotto)

Brescia-Reggina 3-0 (33' van de Looi, 47' Tramoni, 88' Cistana)

Como-Cremonese 1-2 (28' Di Carmine, 49' Di Carmine, 96' Bellemo)

Cosenza-Cittadella 1-0 (65' Zilli)

Frosinone-Pisa 1-2 (16' Puskas, 21', Sibilli, 65' aut. Leverbe)

Lecce-Pordenone 1-0 (46' Majer)

Perugia-Monza 1-0 (85' Ferrarini)

Verdetti

SERIE A: Lecce, Cremonese

PLAYOFF: Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento, Perugia

SPAREGGIO RETROCESSIONE: Vicenza, Cosenza

RETROCESSE: Pordenone, Crotone, Alessandria

I match più significativi della serata

LECCE-PORDENONE, 1-0

Sembrava stregata la porta di Fasolino. Nei primi 45 minuti, per quanto il Lecce ci provasse, il portierino (classe 2000) dei ramarri rispondeva sempre presente. Poi, ad inizio ripresa, il guizzo: un cioccolatino di Francesco Di Mariano, l’inserimento giusto del working classe hero Zan Majer e la palla che rotola leggera all’angolino basso, quasi come accarezzata dagli oltre 20 mila presenti al “Via del Mare”: gol! Da lì in avanti, una discesa libera senza errori fino al fischio finale, che ha sancito una promozione strameritata. Dopo due anni di purgatorio, il Lecce di Marco Baroni torna in Serie A con 71 punti frutto di 19 vittorie, 14 pareggi e solo 5 sconfitte. Un cammino meraviglioso.

COMO-CREMONESE 1-2

Alla Cremonese era richiesta una serata speciale per tornare in Serie B dopo 22 anni. La formazione di Fabio Pecchia, nell’ultima giornata della regular season, aveva bisogno di tre punti sul campo del Como e di un passo falso del Monza al Renato Curi di Perugia. Insomma, la classica combinazione di risultati. Nei primi 50’ del match, per non saper né leggere né scrivere, i grigiorossi sono subito andati sul 2-0 (doppietta di Samuel Di Carmine), mettendo sotto pressione i biancorossi di Stroppa. Quando poi, a 5’ dal termine, è arrivata la rete di Ferrarini (Perugia), in quel di Como è scoppiata la festa. Dopo oltre due decenni tra Serie B e Serie C, la banda grigiorossa torna nella massima serie italiana con la bellezza di 69 punti frutto di 20 vittorie (numero più alto in campionato), 9 pareggi e 9 sconfitte.

Momento social

Le due promosse

Top

Flop

Galliani: "Sogno Monza-Milan, poi che vinca il migliore"

Serie B Lecce, gioia sfrenata: dopo 2 anni in purgatorio, riecco la Serie A 34 MINUTI FA