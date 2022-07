Gigi Buffon non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il portiere del Parma si espresso sul suo futuro in un incontro con i tifosi nel ritiro di Pejo. "Potrei ritirarmi a 55 anni. Ho giocato dieci anni a Parma nella mia prima vita, poi vent'anni alla Juve, uno a Parigi e ora chiudo il cerchio di nuovo in Emilia. E non ho 100 anni".

"Da dieci anni penso a quando smetterò, ma poi proseguo sempre. Ho fatto esperienze importanti che mi hanno permesso di conoscere il calcio, ma non sono sicuro al 100% che resterò in questo mondo. Magari sperimenterò altro". All'ex capitano della Juventus è stato chiesto quali fossero i più forti giocatori che ha incontrato nella sua lunga carriera: "Un nome non lo faccio perché magari sono condizionato dal rapporto che c’è. Posso dire i 5 italiani più forti: Baggio, Totti, Del Piero, Pirlo e Cassano, che seppur discontinuo valeva come questi. Stranieri dico Thuram, Neymar, Mbappe, CR7, Ibra".

