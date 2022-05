Brutto episodio di violenza a Crotone, dove i giocatori della squadra appena retrocessa dal campionato di Serie BKT sono stati presi di mira da un gruppo di tifosi. Il drappello di calciatori, una decina, si erano recati alle giostre presenti in città insieme alle loro famiglie, dove sono stati avvicinati da alcuni ultrà del club, ancora scottati dalla seconda retrocessione consecutiva. I "tifosi" hanno cominciato a inveire contro i giocatori, invitandoli a rientrare nelle proprie case. La situazione è degenerata dopo che alcuni dei calciatori hanno risposto agli insulti subiti e sono stati in seguito aggrediti fisicamente.

Ceferin: "SuperLega? Progetto finito per almeno 20 anni"

Ad

Il Comunicato del Club

Serie B Pecchia: "Serie A traguardo incredibile, complimenti a tutti" 07/05/2022 A 09:44

"Il presidente Gianni Vrenna e tutto il Crotone, a seguito dell’episodio sgradevole di cui sono state vittime alcuni tesserati nella serata di martedì, esprimono la più ferma condanna verso la violenza in tutte le sue declinazioni e la piena solidarietà verso i ragazzi coinvolti"

Mogos: "Mi fate schifo"

Il difensore del Crotone Vasile Mogos, tra i protagonisti della vicenda, ha voluto esprimere il suo dissenso sui social.

"Volevo semplicemente dire due parole alle persone che ci hanno aggredito mentre eravamo alle giostre ieri sera: ma voi veramente pensate di essere tifosi? Adesso che è finito il campionato, con la festa in paese, i calciatori e le proprie famiglie debbano stare in casa per fare la vostra felicità? Felicità di cosa e per chi? Quando si retrocede, che vuol dire sofferenza per tutti, si può arrivare ad aggredire fisicamente i calciatori? Si può arrivare ad usare violenza in un posto con bambini e genitori? È così che funziona? Per fortuna questo posto è fatto di belle, bellissime persone, che ho avuto la fortuna di conoscere, persone che non si meritano questo come non lo lo meritiamo noi che siamo come tutti, ma voi, che non so se definire persone, voi mi fate schifo"

Guardiola: "Haaland al City? Avremo tempo di parlarne"

Serie B Dopo 26 anni la Cremonese è di nuovo in A: la leggenda continua… 06/05/2022 A 21:59