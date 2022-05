Dopo 26 anni, la Cremonese torna in Serie A , al termine di un campionato che l'ha sempre vista come protagonista. Era il 12 maggio del 1996 quando i grigiorossi allenati da Simoni si congedarono dalla massima serie con la pesante sconfitta (7-1) a San Siro contro il Milan. Era la fine di un ciclo straordinario per la società che per 13 anni aveva portato i colori grigiorossi a competere contro le big del calcio italiano.

Gli inizi con Mondonico

La prima promozione nella massima categoria fu un miracolo targato Emiliano Mondonico. L'allenatore cremonese, cresciuto nel vivaio, riuscì a conquistare il terzo posto dietro ad Atalanta e Como. In quella squadra giocò per l'ultima volta Luca Vialli, autore di dieci gol in campionato. L'anno dopo il presidente Domenico Luzzara cedette l'attaccante all'amico Mantovani alla Sampdoria in cambio del fantastista Alviero Chiorri.

La seconda volta

Dopo 5 anni di Serie B, un’altra promozione nel 1989 con Bruno Mazzia in panchina. Decisivo lo spareggio contro la Reggina vinto ai calci di rigore. L'ultimo fu segnato da Attilio Lombardo, un altro giocatore poi passato alla Sampdoria, ma l’anno dopo fu ancora retrocessione. Nel 1990, quindi, il direttore sportivo Erminio Favalli chiamò in corsa Gustavo Giagnoni, e il tecnico riportò la squadra in serie A, anche stavolta però solo per un anno.

Gigi Simoni

Nel 1992 iniziò la leggenda con Gigi Simoni in panchina. Il tecnico bolognese quell'anno vinse il campionato di serie B (con record di otto vittorie consecutive) e portò a casa anche il Trofeo Anglo-Italiano contro il Derby County. Il futuro allenatore dell’Inter riuscì a tenere la squadra in serie A per tre stagioni consecutive, togliendosi lo sfizio di battere Milan, Napoli e Lazio. In quella squadra giocarono Chiesa, Rampulla, l'argentino Dezotti e molti altri che poi diventarono importanti.

Dopo la retrocessione targata 1995-1996 (27 punti e solo 5 vittorie), tantissimi anni tra Serie B e Serie C, ma oggi la Cremonese è finalmente tornata nel massimo campionato italiano: la leggenda può continuare.

