Intervistato da "La Repubblica", l'ex-estremo difensore della Juventus Gianluigi Buffon si è lasciato andare ad una lunga intervista, in cui ha parlato del suo ritorno nel club che lo aveva lanciato: il Parma. Per il campione del mondo, infatti, quest'anno la sfida sarà riportare il suo Parma in Serie A a quarantatrè anni compiuti, in un Campionato di Serie B che ha già vinto con la maglia delle Juventus.

Gianluigi Buffon Credit Foto Getty Images

"Tornare a Parma mi ha emozionato: lì ho le mie radici, ma non è il viale spelacchiato di un tramonto. - le parole di un emozionato Buffon, che non ha esitato nell'accettare di sposare la causa di un club che è stato cruciale nello sviluppo della sua lunghissima carriera - Prima di decidere ho ascoltato la mente, per capire se avevo ancora energie, e il cuore, perché senza quello non vinci neanche a briscola".

"Ho molti altri interessi e non vedo l'ora di dedicare loro il tempo che meritano. - continua Buffon - La depressione è un lontano ricordo diventato anche a me caro, perché il tormento mi ha fatto capire quanto può essere intenso ogni singolo attimo di una giornata. Ho lasciato una società, la Juventus, che gode di ottima salute e ha un gran portiere, ma per adesso non ho nessun accordo per un futuro nella società bianconera".

Buffon: "Per essere ancora forte mi serve motivazione: Parma è la scelta giusta"

