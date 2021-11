Giuseppe Rossi torna ufficialmente a giocare a calcio in Italia. Dopo tre settimane di allenamenti, il classe '87 ha convinto allenatore e dirigenti della SPAL e da adesso è arruolabile agli ordini di mister Josep Clotet Ruiz. L'ultima esperienza in un club per l'ex attaccante della Nazionale risaliva a gennaio, quando aveva chiuso la sua avventura con gli americani del Real Salt Lake. Rossi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e vestirà la maglia numero 49. Per Pepito si tratta della quarta squadra italiana dopo Parma, Fiorentina e Genoa, ma la prima in Serie B. La SPAL si trova al quindicesimo posto in classifica e ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato.

Ad

Qualificazioni mondiali America del Sud Tabarez lascia l'Uruguay dopo 15 anni: contratto risolto 36 MINUTI FA

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Qualificazioni Mondiali Europa Lo stadio è anche albergo, sfarzo a cinque stelle per Qatar 2022 2 ORE FA