Risultato a sorpresa al "San Vito-Luigi Marulla" nel recupero della 28a giornata di Serie B, a suo tempo rinviata per Covid: il Cosenza s'impone 1-0 sul lanciatissimo Benevento, che resta a 60 punti fallendo la grande chance di agganciare il secondo posto in compagnia di Monza e Cremonese (a quota 63). Il Cosenza balza a 38 e va a +3 sul Vicenza e a -1 dall'Alessandria, rinforzando la sua posizione playout. A decidere la contesa, a 3' dal novantesimo, il solito acuto del difensore-goleador Michele Camporese (al quarto centro coi Lupi della Sila da quando è arrivato a gennaio dal Pordenone), che incorna in rete un preciso corner del giovane Aldo Florenzi. Al 92', il Benevento recrimina per una clamorosa traversa di Brignola.

Il tabellino

COSENZA-BENEVENTO 1-0

Cosenza (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Vaisanen; Di Pardo, Gerbo (63' Kongolo), Carraro, Florenzi, Situm; Caso, Larrivey (73' Pandolfi). All.: Bisoli.

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia (72' Moncini), Vogliacco, Barba, Letizia; Ionita (83' Brignola), Viviani, Acampora; Improta, Forte, Farias (62' Tello). All.: Caserta.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Gol: 87' Camporese (C).

Assist: Florenzi (C, 1-0).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Elia, Larrivey.

