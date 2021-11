Il pareggio interno contro il Cosenza e una classifica assolutamente al di sotto delle aspettative della proprietà (14° posto con appena 17 punti conquistati in 13 giornate) è costato la panchina ad, che non è più l’allenatore del Parma. L’ex centrocampista di Juventus e Siviglia è stato esonerato nella tardo pomeriggio di martedì con un comunicato stringato e il club Ducale ha già individuato il successore che sarà Beppe Iachini, tecnico navigato, specialista in promozioni ed ufficializzato già nella serata di martedì.